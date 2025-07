È destinato a lasciare la Juve: colpo in Serie A, i nerazzurri sono in pole

Il calciatore in uscita dalla Juventus può restare in Serie A. C’è un top club sulle sue tracce, pronto ad approfittare della possibile occasione

E’ un mercato in divenire quella della Juventus. In attesa di nuovi rinforzi dopo David, il club bianconero ha ufficializzato la nomina di François Modesto come direttore tecnico.

Il nuovo dirigente lavorerà a stretto contatto con Damien Comolli, l’allenatore Igor Tudor e il resto dello staff tecnico a partire dall’inizio della preparazione pre campionato, fissato per il 24 luglio. Vedremo se per quel giorno, la Juventus avrà chiuso per altri rinforzi. A riguardo, sono ore decisive per Francisco Conceicao per il quale è in dirittura d’arrivo l’accordo per la permanenza a titolo definitivo dal Porto. Più difficile che possa essere presente in ritiro Kolo Muani. La Juve sta trattando con il PSG ma il club campione d’Europa in carica non apre a un altro prestito.

Difficilmente sarà risolta in breve tempo anche la questione Vlahovic. Le strade della Juve e dell’attaccante serbo sono destinate a separarsi senza il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno. Al momento però non sono arrivate offerte soddisfacenti per la cessione di Vlahovic sul quale grave un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione che scoraggia ogni pretendente.

Dalla Juventus all’Atalanta, ecco chi può trasferirsi in nerazzurro

A proposito di calciatori serbi, chi può lasciare la Juve in estate è anche Filip Kostic. Rientrato dall’annata in prestito al Fenerbahce di Mourinho, l’esterno non rientra nei piani della Juve che punta a cederlo stavolta a titolo definitivo. Stando a tuttoatalanta.com, tra i club interessati a Kostic ci sarebbe proprio la compagine bergamasca alla ricerca di un nuovo laterale di sinistra dopo la cessione di Ruggeri all’Atletico Madrid.

L’Atalanta aveva puntato per il ruolo El Hadji Malick Diouf, esterno sinistro senegalese di proprietà dello Slavia Praga. Non si è andati oltre però il contatto iniziale in quanto Diouf si è trasferito al West Ham. E’ stato lo stesso club londinese ad ufficializzarne il trasferimento con un comunicato pubblicato nel tardo pomeriggio di martedì 15 luglio. Kostic, dunque, è diventato l’obiettivo principale dell’Atalanta per la fascia sinistra. La Juve chiede almeno 5 milioni per la sua cessione. Da escludere un altro prestito, visto che il serbo va in scadenza nel 2026.

Kostic è rientrato alla Juventus dopo una stagione da 35 presenze complessive al Fenerbahce in tutte le competizioni. Mourinho lo ha schierato 28 volte da titolare. Un gol e 8 assist all’attivo per il serbo che ha disputato due partite al Mondiale per Club. Come un’estate fa, il futuro di Kostic è ancora in bilico in attesa di una nuova destinazione. La Juve lo ha acquistato tre anni fa dall’Eintracht Francoforte con un contratto quadriennale.