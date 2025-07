La Juventus adesso ha paura: hanno chiesto Yildiz, c’entra Jorge Mendes

La Juventus punta al rinnovo di Kenan Yildiz ma deve fare i conti con Jorge Mendes: un club estero vuole provare l’assalto.

Igor Tudor è stato molto chiaro già durante il Mondiale per Club. L’allenatore croato ha più volte precisato che a un giocatore come Kenan Yildiz non si può proprio rinunciare e che al giorno d’oggi è difficile trovare talenti di questa portata che abbiano anche una certa professionalità e mentalità. Una posizione condivisa anche dalla Juventus, pronta a garantire al suo numero 10 un contratto da top player.

Attualmente il gioiello turco guadagna 1,5 milioni di euro a stagione. Il suo contratto con i bianconeri scade nel 2029: l’intenzione è quella di prolungarlo almeno di un altro anno (con opzione per il 2031), ma soprattutto di assicurargli un ingaggio molto più alto. Il nuovo accordo dovrebbe infatti portare lo stipendio di Yildiz a 3,5 milioni di euro che potrebbe arrivare fino a 4 milioni includendo tutti i vari bonus.

Un riconoscimento certamente meritato per un ragazzo che a soli 20 anni ha già dimostrato di poter essere decisivo in maglia bianconera: i 12 gol e 9 assist della scorsa stagione ne sono una chiara dimostrazione. Tuttavia proprio questa crescita di rendimento dell’ex Bayern Monaco, apparsa evidente anche al Mondiale per Club, ha attirato l’attenzione di molti big club europei.

Juve, occhio a Jorge Mendes: spunta il retroscena su Yildiz

Stando a quanto riportato su X dal giornalista Michele De Blasis il Barcellona si sarebbe fatto di nuovo vivo per Yildiz. I blaugrana sono sempre molto attenti all’esplosione di giovani talenti in giro per l’Europa e le prestazioni del gioiello della Juventus sono tenute già da tempo sotto stretta osservazione.

De Blasis rivela che negli ultimi giorni il club del presidente Laporta ha contattato Jorge Mendes per provare a capire la fattibilità del colpo Yildiz. Al momento appare tutto molto complicato: il Barcellona, come noto, ha problematiche non banali sul piano economico e difficilmente è in grado di accontentare le richieste economiche della Juve.

Comolli, infatti, non sembra disposto ad accettare offerte inferiori a 100 milioni di euro per il fantasista della Nazionale turca. In più, come sottolineato sempre da De Blasis, la volontà del giocatore è quella di firmare il rinnovo con la Juventus fino al 2030, anche se Adidas “spinge per la permanenza di almeno due anni“. I tifosi bianconeri possono dormire sonni (abbastanza) tranquilli: solo un’offerta ‘monstre’ può cambiare le carte in tavola.