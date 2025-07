Piano Vlahovic, la Juve lo libera: si può chiudere in 9 giorni

A lavoro tutte le parti in causa per provare a definire un grande affare come quello di Dusan Vlahovic che è pronto a lasciare la Juventus e iniziare una nuova avventura con un altro club.

In questo momento ci sono conferme che riguardano la scelta che può essere fatta visto che tutto può cambiare da un momento all’altro in merito alla questione Vlahovic che è in rottura totale con la Juventus e dopo il grande investimento che è stato fatto su di lui adesso i bianconeri rischiano di uscirne anche senza incassare una cifra economica, anzi.

Perché sono diverse le opzioni per far si che le strade si separino. In questo momento c’è la volontà da parte della Juventus di andare a chiudere questa storia visto che ora i bianconeri hanno puntato e scelto David come nuovo attaccante e sarà Vlahovic a dover andare via.

La Juve non ha più voglia di pagare il pesante ingaggio da 12 milioni di euro a stagione a Vlahovic e non c’è nessun club disposto a spendere i circa 25 milioni di euro per lui considerando che tra un anno, a giugno 2026, si svincolerà dal contratto con la Juventus. Questa situazione mette il club di Torino con le spalle al muro ed è costretto a svendere l’attaccante serbo classe 2000 o addirittura liberarlo a zero.

Calciomercato Juve: piano Vlahovic, firma con un altro club

C’è la volontà da parte di una società di affondare il colpo Vlahovic e beffare la Juventus subito. Saranno decisivi i prossimi giorni perché da un momento all’altro si può andare a chiudere questo grande affare e attenzione alle prossime mosse.

Occhio quindi a quello che spiega La Gazzetta dello Sport perché si parla di un piano Vlahovic ben preciso con il Milan che vuole prendere l’occasione a volo a firmare un contratto con l’attaccante serbo. Le prossime settimane diventano dunque decisive perché per arrivare al matrimonio servono due cose:

la prima che Vlahovic si svincoli dalla Juventus o che vada via per un prezzo molto basso La seconda che Vlahovic accetti uno stipendio dimezzato da circa 6-7 milioni più bonus legati al suo rendimento e quello del Milan

Tra 9 giorni la Juventus si radunerà alla Continassa e il piano Milan per Vlahovic è quello di aspettare il momento giusto. Il tempo farà il suo lavoro perché più passeranno settimane e più la Juve sarà spalle al muro in questa situazione.

Le alternative restano Jackson Martinez del Chelsea e Boniface del Bayer Leverkusen.