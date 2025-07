Altro colpo dalla Premier, De Bruyne porta un amico a Napoli

Arrivano dei nuovi aggiornamenti di calciomercato sul futuro del Napoli e le scelte per andare a completare la rosa, ora può arrivare un altro grande acquisto.

Ci sono delle novità che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro perché ci sono degli aggiornamenti proprio in merito alla scelta che ha deciso di prendere il giocatore in vista della prossima stagione. C’è chi in Premier League non è del tutto contento e per questo motivo che ora c’è la volontà da parte della società partenopea di affondare il colpo per dei nuovi giocatori che sono finiti nel mirino di Manna.

Perché il direttore sportivo del Napoli ha voglia di andare a provare a fare dei nuovi investimenti perché adesso può arrivare la concreta possibilità che si possano andare a chiudere dei nuovi acquisti di qualità ancora. Non è finito qui il mercato degli azzurri che provano un nuovo super colpo dalla Premier.

Nelle ultime ore ci sono stati degli aggiornamenti in merito a quello che è un altro obiettivo del Napoli che punta all’acquisto di un esterno d’attacco e oltre ai nomi di Ndoye e Lookman spuntano fuori delle altre piste percorribili. Infatti, nelle ultime ore possono venire fuori delle scelte a sorpresa da parte della società che vuole cercare di dare il massimo.

Calciomercato Napoli: altro colpo dalla Premier

Ci sono delle importanti notizie di calciomercato su quella che sembra essere una delle prime scelte che può tornare di moda in casa Napoli che ora vuole provare a chiudere un nuovo colpo in attacco e ci sono delle importanti sorprese.

Secondo alcune voci che arrivano dall’Inghilterra e confermate in Italia una grande occasione può portare al nome di Jack Grealish in uscita dal Manchester City e che piace tanto a Conte.

Un giocatore che darebbe il suo sì al Napoli anche grazie al suo amico De Bruyne che farebbe da sponsor nella trattativa. Resta viva l’ipotesi di un trasferimento di Grealish al Napoli e le prossime ore possono essere decisive per capire come si possa concludere l’affare.