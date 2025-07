Bufera Inter: guai in vista per la società

Piovono altri guai per l’Inter, la società torna al centro della bufera: può succedere davvero, nessuno poteva immaginarlo

La stagione dell’Inter sta per cominciare. Dopo una pausa non troppo lunga, i giocatori nerazzurri sono riattesi ai nastri di partenza il 26 luglio per cominciare il primo ritiro guidato da Cristian Chivu, nuovo tecnico interista che ha già fatto vedere qualcosa di interessante durante il Mondiale per Club. Ancora prima dell’inizio della nuova stagione, in casa interista è però scoppiata una grana clamorosa. Un problema serio che la società dovrà risolvere il prima possibile, per non rischiare guai seri.

Se nello spogliatoio nerazzurro, dopo le baruffe a distanza tra Lautaro e Calhanoglu, sembra essere tornato il sereno, almeno all’apparenza, la situazione paradossalmente è piuttosto tesa tra il club e i tifosi interisti. O meglio, tra il club e una parte del tifo nerazzurro, quello più caldo, quello più focoso.

A quanto pare la società ha infatti deciso, negli scorsi giorni, di bloccare il rinnovo di alcuni abbonamenti legati alla Curva Nord di San Siro, nel tentativo evidentemente di arginare quei fenomeni criminosi che hanno portato, lo scorso anno, al sorgere di un’inchiesta che avrebbe potuto creare danno importanti al club. Il problema è che non tutti i tifosi hanno accettato questo blocco, e c’è già chi minaccia di adire le vie legali.

Inter contro Curva Nord, scoppia la bufera a Milano: cosa sta succedendo

Che l’Inter stia provando a tagliare i ponti con certi ambienti delle curve è chiaro e anche inevitabile, dopo quanto accaduto lo scorso anno. Riuscire a farlo tramite il blocco degli abbonamenti potrebbe però non risultare semplice.

La Curva Nord dell’Inter, preso atto della situazione, starebbe infatti pensando di preparare un’azione civile contro la società nel tentativo di superare questo blocco ritenuto illegittimo, visto e considerato che diversi tifosi colpiti da questa decisione sono incensurati e non hanno mai ricevuto Daspo.

A far chiarezza sulla situazione è stato, ai microfoni di Calcio e Finanza, il legale Mirko Perlino, sottolineando come tra i tifosi ci sia sgomento per la decisione nerazzurra: “È stata fatta una richiesta delucidazioni, dopodiché partiranno le azioni civili per discriminazione e violazione del diritto di prelazione. Nella black list sono stati inseriti tifosi incensurati e che non hanno mai preso parte ad alcuna ‘azione di disturbo’“.

Più duro il commento della Curva Nord, affidato a un comunicato: “Ci troviamo vittime di un abuso senza precedenti, figlio di una strategia repressiva che è cominciata già mesi fa. Ma questi abusi non ci fermeranno. L’Inter appartiene ai suoi tifosi“.