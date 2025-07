Calciomercato: colpo Lucumì, 20mln e Roma beffata

In sede di calciomercato arriva una notizia che lascia tutti di stucco: un club fa sul serio per Jhon Lucumì del Bologna e sono pronti per lui 20 milioni di euro. Beffa per la Roma, che da tempo si sta muovendo sulle sue tracce. Andiamo a vedere le ultime.

Si tratta di uno dei difensori che in questi ultimi anni maggiormente si è messo in mostra in Serie A e da questo punto di vista il suo rendimento è evidente e sotto gli occhi di tutti. Si tratta di un calciatore capace di fare delle cose straordinarie sicuramente in fase di costruzione, dove a tratti eccelle anche per la sua capacità di proporsi in avanti. Ma anche molto bravo in campo aperto grazie ad una fisicità del tutto fuori dal comune. Ovviamente sulle sue tracce non mancano interessamenti da parte di club di estremo interesse.

Come è noto, nel suo contratto con il Bologna c’era una clausola rescissoria da 28 milioni di euro che, però, non è stata attivata da nessuno. Adesso può succedere di tutto e c’è un club che, a quanto pare, fa sul serio per Jhon Lucumì ed è pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro con l’idea di beffare la Roma, che da tempo si sta muovendo sulle sue tracce e che ora deve fare i conti con una beffa non di poco conto. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta e che cosa sta succedendo in queste ore.

Lucumì via dal Bologna, possono bastare solo 20 milioni di euro

Visto il suo rendimento, è del tutto fisiologico che sulle sue tracce ci siano dei club di alto profilo. Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato internazionale, il Sunderland è fortemente interessato a Jhon Lucumì e sarebbe pronto ad aprire le trattativa con il Bologna con una prima offerta del valore pari a 20 milioni di euro. Da vedere la risposta dei felsinei, che hanno già perso Beukema e difficilmente lo lasceranno partire.

Il club inglese, però, ha grande disponibilità economica e per questo potrebbe fare un rilancio con l’obiettivo di arrivare a dama. D’altronde il calciomercato è nelle battute iniziali e per questo il Bologna avrebbe tutto il tempo di individuare un suo sostituto all’altezza. In tal senso, difficilmente la Roma potrà tenere testa all’interesse del Sunderland, e per questo il rischio di beffa è davvero enorme, soprattutto dal momento che l’interesse degli inglesi è concreto per lui.