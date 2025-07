Chiesa torna in Serie A: obiettivo Champions, la scommessa

In Serie A può tornare Federico Chiesa e l’obiettivo in questione è la UEFA Champions League. Arriva la scommessa da questo punto di vista, dal momento che c’è un indizio a riguardo che svela come stanno realmente le cose.

Siamo al cospetto di un calciatore che ha un potenziale davvero enorme, che però negli ultimi anni è stato penalizzato tantissimo da diversi fattori. In primis ci sono stati gli infortuni a condizionarlo negli anni alla Juventus ed in secondo luogo al Liverpool le cose non sono andate come da aspettative, dal momento che non ha avuto lo spazio che si aspettava. Troppo elevato, in tal senso, il livello della concorrenza, che andava da profili come Momo Salah fino ad arrivare a Luis Diaz, senza dimenticare i vari Gakpo, il deceduto Diogo Jota e Darwin Nunez.

Per questo motivo da gennaio si è parlato in maniera insistente di un suo ritorno in Serie A, con diversi club che si sono mosse sulle tracce. In quel caso, però, la sua volontà ha avuto la meglio. Ha preferito, infatti, restare al Liverpool per dar seguito alla scelta fatta in estate. Adesso, però, a distanza di sei mesi, tutto può cambiare. In tal senso, adesso Federico Chiesa può seriamente imbarcarsi per rientrare e c’è un chiaro indizio per quella che può essere la sua prossima destinazione. C’è la scommessa per un ritorno in Champions League.

Chiesa di nuovo in Serie A? Emerge un chiaro indizio a riguardo

Le sue qualità, a prescindere da tutto, sono del tutto fuori dal comune ma ha bisogno della giusta continuità per tornare ad esprimersi ai suoi livelli. In tal senso, ci sono degli importanti aggiornamenti da registrare. Di lui si è parlato soprattutto di Milan e di Napoli, ma anche di un possibile ritorno alla Juventus. Gazzetta dello Sport, nella sua edizione online, fa il punto sulle quote per questo suo ritorno in Serie A. E le quote più basse riguarda un suo approdo proprio al Milan, dove Federico Chiesa ritroverebbe Massimiliano Allegri.

La quota tra GazzaBet e SNAI è di 2.90, che sale a 3.50 per quanto riguarda un approdo di Federico Chiesa al Napoli. Molto improbabile, invece, un suo approdo alla Juventus di ritorno, con la quota che in questo caso sale addirittura a 7.00. Insomma, secondo i bookmaker si tratta di due piste, quelle del Milan e Napoli, da tenere in considerazione per questa estate, mentre è altamente improbabile rivederlo in maglia bianconera. Soprattutto per come si è lasciato con la Juventus solo un anno fa.