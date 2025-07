Lascia la televisione e vola da Max Allegri: sta succedendo davvero

Un nuovo colpo per il Milan di Massimiliano Allegri: lascia la tv e vola a Milano, ecco cosa sta succedendo

Il mondo Milan sta vivendo settimane di grande cambiamento, con un entusiasmo rinnovato figlio – soprattutto – del ritorno di Max Allegri a Milanello. Il tecnico di Livorno, dopo aver regalato ai tifosi rossoneri il 18esimo Scudetto, vuole ripetersi. Da qui la sua seconda avventura sulla panchina del ‘Diavolo’.

Un’estate di cambiamenti, vera e propria rivoluzione che sta configurando un gruppo parecchio diverso da quello della passata stagione. Dopo l’addio di Reijnders finito al Manchester City per 55 milioni di euro più 15 di bonus, è stato il momento di Theo Hernandez. Il terzino, ormai ai ferri corti con la dirigenza di Via Aldo Rossi, ha lasciato Milano dopo sei anni: di milioni dalla firma con l’Al-Hilal ne sono approdati 25 nelle casse rossonere. Una serie di cessioni che per il momento sono state ‘addolcite’ da due colpi che hanno fatto sicuramente felici i milanisti.

Samuele Ricci, strappato alla concorrenza, sarà il jolly nel nuovo Milan firmato Allegri. Un innesto giovane ma già pronto per i grandi palcoscenici, dopo aver stupito tanto con la maglia del Torino quanto quella della Nazionale azzurra. Poi Luka Modric, che con la 14 rossonera sulle spalle ha fatto semplicemente emozionare i tifosi del Milan poche ore fa.

Un programma che va avanti, diretto e spedito verso l’esordio in Serie A che avverrà tra poco più di un mese contro la Cremonese. E mentre il Milan rimane in attesa dell’occasione giusta da cogliere per potenziare con nuove entrate la rosa di Max Allegri, c’è una sorpresa che può finire per spiazzare davvero i tifosi.

Decisione clamorosa: nuovo arrivo al Milan

Igli Tare, neo direttore sportivo, sta guardando anche a come e dover rinforzare il settore giovanile rossonero. E così insieme al responsabile del settore Vincenzo Vergine, secondo quanto viene riportato da ‘Calciomercato.it’, si è praticamente già scelto l’allenatore dell’Under 16 rossonera.

Il giornalista Martin Sartorio ha rivelato, infatti, come Marco Parolo sia a conti fatti uno dei nomi caldi per la panchina dell’Under 16 milanista. L’ex centrocampista della Lazio oggi è un rinomato opinionista di DAZN ma la chiamata della dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe, di fatto, cambiare le carte in tavola e convincerlo a lasciare subito il suo ruolo in Tv.

Il Milan potrebbe puntare quindi sul 40enne di Gallarate per allenare le sue giovani promesse. Tare, dopo i trascorsi in comune alla Lazio, conosce benissimo Parolo e sembrerebbe convinto di scegliere proprio lui per l’Under 16 rossonera. Si tratterebbe della prima esperienza in panchina dopo aver conseguito i corsi UEFA a Coverciano.