L’Inter torna a ruggire, che colpo dal Barcellona

Un grandissimo colpo direttamente dal Barcellona: Inter, l’ultima idea può fare impazzire di gioia i tifosi

I piani in casa Inter vanno avanti, tra calcio giocato e calciomercato. Marotta e Ausilio stanno pian piano imbastendo una rosa che possa essere a conti fatti competitiva tanto per lo Scudetto quanto per la Champions: questa, tra le altre cose, la speranza di mister Chivu.

Oltre alla recente firma di Bonny che ha sistemato parte dell’attacco, la dirigenza meneghina guarda con enorme interesse anche agli altri reparti. Dalla difesa, dove potrebbe arrivare un profilo giovane come Leoni, fino al centrocampo, reparto nel quale Asllani potrebbe salutare.

Nel frattempo sembra affacciarsi una ghiotta occasione di mercato che potrebbe arrivare da Barcellona. Una delle stelle di Hansi Flick potrebbe finire per lasciare la Catalogna e vestire la maglia nerazzurra. Un’occasione da non perdere: ecco l’assist che attendevano da Viale della Liberazione.

Dal Barcellona all’Inter: colpo folle di Marotta

In casa nerazzurra si lavora ai prossimi colpi e l’occasione più ghiotta potrebbe – a sorpresa – arrivare direttamente da Barcellona. Marotta starebbe pensando di lavorare ad un colpo che fino a qualche tempo fa sembrava praticamente impossibile. Oggi, invece, un indizio può avvicinare la stella dei catalani all’Inter.

Si tratta di Marc-Andrè ter Stegen, non proprio l’ultimo degli arrivati per quanto riguarda i portieri. L’estremo difensore tedesco è reduce da un’annata difficile, falcidiata dagli infortuni che lo hanno relegato a riserva. Nel frattempo, dagli svincolati, è arrivato Szczesny che si è preso il posto da titolare e non intende affatto mollarlo. Da poco in Catalogna è approdato anche Joan Garcia dall’Espanyol. Il rischio per il 33enne tedesco è quello di finire in fondo alle gerarchie, come terza scelta di Hansi Flick. Ecco perché da tempo si parla di una possibile partenza dell’ex Borussia Monchengladbach.

Iniziati gli allenamenti per preparare la nuova stagione è successo qualcosa che potrebbe ulteriormente allontanare Ter Stegen al Barcellona, finendo per porsi come una seria possibilità per l’Inter di Chivu. Ecco quindi che, come confermato anche dai colleghi di ‘El Chiringuito’, sarebbero arrivate conferme a tal riguardo. Il portiere, infatti, di sua spontanea volontà avrebbe preferito allenarsi in palestra e non partecipare agli esercizi in campo con i compagni.

Un chiaro segnale di rottura che non è detto che non si trasformi in qualcosa di concreto in sede di mercato. Il Barcellona potrebbe pure pensare ad una rescissione per risparmiare sull’ingaggio del nazionale tedesco, da 3 milioni netti fino al 30 giugno 2028. Un assist indiretto all’Inter che è da mesi a caccia del successore di Sommer- in scadenza il 30 giugno 2026 – che il prossimo dicembre compirà 37 anni.