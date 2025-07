Non solo Sancho, la Juventus ha chiuso 4 trattative in 48 ore

A lavoro la Juventus che vuole provare a migliorare al rosa e renderla sempre più competitiva, il club è a lavoro per chiudere tante trattative in queste ore.

Perché adesso si prova a dare l’accelerata definitiva considerando che tra poco più di un mese inizierà la nuova annata con il campionato di Serie A. Tutto pronto allora in casa Juventus per andare a definire i migliori affari e sfruttando le occasioni di mercato per cercare di provare a fare qualcosa di molto importante dopo anni di delusione.

In questo momento arrivano dei nuovi aggiornamenti riguardo quelle che sono le trattative che la Juventus porta avanti tra acquisti e cessioni, con l’occasione di provare a dare all’allenatore Igor Tudor una rosa sempre più preparata per lottare per i vertici del campionato italiano e dare un segnale forte anche in Europa.

Ci sono delle novità in merito a quello che può accadere proprio da un momento all’altro considerando che nelle prossime ore la Juventus punta a sbloccare più trattative e occhio ai nuovi acquisti che possono sbloccarsi per vestire la maglia bianconera già dai primi giorni di raduno dopo le vacanze visto che in questo momento la squadra sta vantando dei giorni di riposo dopo il Mondiale per Club.

Calciomercato Juventus: in arrivo nuovi acquisti

E’ proprio durante il Mondiale per Club che la società fuori dal campo ha lavorato per portarsi avanti con tante trattative che potrebbero presto essere decisive per fare qualcosa di grande e presto potrebbero arrivare dei nuovi aggiornamenti proprio in merito a quelli che saranno i nuovi acquisti della Juventus.

Tutto in poche ore, è questo quello che può accadere con la Juventus che vuole acquistare Hjulmand dallo Sporting Lisbona per il centrocampo. L’ex calciatore del Lecce ha intenzione di tornare in Italia e spinge per i bianconeri dopo l’esperienza in Portogallo.

Hjulmand è allo scontro con lo Sporting Lisbona per essere ceduto alla Juventus e si aspetta solo la cessione di Douglas Luiz per affondare il colpo. Il centrocampista brasiliano ha offerta dalla Premier League dove può tornare subito dopo un anno in Italia.

Sempre come riportato dal Corriere dello Sport anche Sancho può sbloccarsi alla Juventus con Nico Gonzalez ad un passo dall’Arabia Saudita. La cessione dell’argentino andrà a liberare l’arrivo del calciatore inglese. 4 operazioni tra acquisti e cessioni che la Juventus può concludere già nelle prossime ore di questa settimana.