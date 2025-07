Svelato il prossimo bomber della Juve: nome a sorpresa

Altre mosse in previsione per l’attacco della Juventus, ecco chi può prendere il posto di Vlahovic: un ritorno di fiamma imprevedibile

E’ il momento delle grandi manovre alla Juventus, specialmente per quanto concerne l’attacco. I bianconeri stanno muovendo le loro pedine, cercando di avere a disposizione un reparto offensivo di qualità e con tanti gol nei piedi, per lottare concretamente per lo scudetto. Dopo l’acquisto di Jonathan David, c’è ancora più di qualcosa da mettere a punto.

La concentrazione, in questo momento, è quasi tutta sul riscatto di Francisco Conceicao dal Porto e sul tentativo di ottenere il nuovo prestito per Kolo Muani dal Psg. I due hanno convinto Tudor e nelle singole trattative sono stati fatti notevoli passi in avanti, la fumata bianca potrebbe esserci al più presto.

Condotte in porto queste due operazioni, si cercherà però di sistemare ulteriormente il reparto. Con l’uscita di Nico Gonzalez ci sarebbero le risorse per mettere a segno il colpo Sancho. Nel frattempo, ci sarà da risolvere poi la grana Vlahovic, con il serbo ormai fuori dai piani ma che si è impuntato e per adesso non apre a nessuna soluzione che non sia la permanenza fino alla scadenza del contratto, a giugno dell’anno prossimo, anche se si vocifera che abbia proposto la rescissione del contratto. L’idea del club è giungere a un accordo, in qualche modo, per concludere il rapporto, per poi trovare un attaccante per completare definitivamente la prima linea. Il nome che emerge è di quelli sorprendenti.

Juventus, Graziano Campi suggerisce: “Fullkrug è l’attaccante giusto”

Il giornalista Graziano Campi ripropone la candidatura di Fullkrug, che la Juventus aveva seguito in inverno. A suo dire, il tedesco avrebbe le caratteristiche giuste come ultimo attaccante a disposizione di Tudor.

Ecco l’argomentazione di Campi sul suo profilo ‘X’: “Per me la Juve ha un talento mondiale, Yildiz, che deve solo evitare di ascoltare Mendes, due giocatori dai dribbling imprevedibili, Conceicao e David. Manca Kolo Muani e un attaccante forte di testa. Tedesco, magari. Fullkrug secondo è quello che ha le caratteristiche giuste, perché non pretende il posto da titolare fisso”. Dunque, la trattativa, finita nel dimenticatoio qualche mese fa, potrebbe tornare d’attualità. Anche in questo caso, Comolli potrebbe cercare per certi versi di seguire le orme del suo predecessore Giuntoli.