Svolta Vlahovic, si sblocca il trasferimento dell’attaccante

Arriva ora un momento decisivo per il futuro di Dusan Vlahovic con il valzer degli attaccanti che è partito e ci sono conferme riguardo la svolta per la nuova squadra del bomber serbo.

L’attaccante della Juventus ha ormai concluso la sua avventura in bianconero e proverà a puntare su un nuovo futuro con un’altra squadra. Perché sono tante le offerte che sembrano essere arrivate in questi mesi alla corte sua e del suo agente considerando che tra pochi mesi Vlahovic potrà già lasciare a zero la Juventus vista la scadenza di contratto nel 2026.

Questo mette pressione al club bianconero con la società si ritrova costretta a dover vendere Vlahovic subito per una cifra molto bassa e di grande occasione per alcuni club che vogliono provare ad approfittarne. Ora ci sono delle novità in merito a quello che può accadere proprio in queste ore.

Ci sono delle novità in merito a quello che può accadere in questo momento considerando che ci sono delle conferme in merito al futuro di Dusan Vlahovic che può seriamente pensare di andare a giocare per una nuova squadra dalle prossime settimane. Entro agosto l’attaccante troverà una nuova sistemazione o il club bianconero rischierà di perderlo a zero e non è questa la prima volontà.

Calciomercato Juve: Vlahovic si sblocca, dove giocherà

Tante le voci che circolano da tempo per quanto riguarda il futuro di Dusan Vlahovic che ora è pronto ad una nuova sfida, perché ci sono conferme in merito a questa situazione che può sbloccarsi da un momento all’altro per il bomber serbo che non vede l’ora di approdare in un nuovo club.

Si sbloccano delle nuove notizie di mercato che riguardano quello che può essere il futuro del calciatore. Perché l’attaccante bianconero ha intenzione di trovare presto una nuova sistemazione e presto ci sarà un valzer di attaccanti che comprende anche lo stesso Vlahovic.

Secondo le ultime notizie riportate da calciomercato.com c’è la volontà da parte di alcuni club di velocizzare gli affari e si è esposto ora il Napoli chiudendo per l’acquisto di Lucca che era uno dei giocatori su cui puntava il Milan.

Questo non fa altro che spingere ora il Milan alla svolta per sbloccare Vlahovic. L’attaccante della Juve ha già detto sì ai rossoneri e si aspetta che si trovino tutti gli accordi in termini di contratto.