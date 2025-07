Tudor accontentato, c’è il rinforzo in attacco: nome a sorpresa

La Juventus ha deciso di accontentare Igor Tudor con l’arrivo di un centravanti di grande livello dalla Premier League.

La Juventus di Igor Tudor sta pian piano prendendo forma. La dirigenza bianconera sta lavorando per garantire all’allenatore croato un attacco di primissimo livello. Dopo il colpo Jonathan David, arrivato a parametro zero, il direttore generale Damien Comolli – ora coadiuvato anche dal nuovo direttore tecnico Francois Modesto – è vicino a chiudere l’affare con il Porto per l’acquisto definitivo di Francisco Conceicao.

In più la Juve è sempre a un passo da Jadon Sancho. I bianconeri hanno praticamente raggiunto l’accordo con il giocatore e devono trovare l’intesa economica con il Manchester United: molto probabilmente la fumata bianca arriverà con un’offerta da 15 milioni da parte del club torinese, con lo United che comparteciperà alla buonuscita.

Non è però finita qua. Viste le difficoltà per la permanenza di Kolo Muani (il PSG vorrebbe cederlo definitivamente e chiede circa 40 milioni di euro) la dirigenza juventina si sta guardando intorno per regalare a Tudor un altro centravanti. Stando a quanto riferito dal giornalista di fede bianconera Graziano Carugo Campi sembra che Comolli voglia tentare un nuovo assalto per un giocatore che in casa Juve riscuote da tempo un gradimento importante.

Juve, colpo in attacco: arriva dalla Premier League

Sul suo profilo X il giornalista fa il nome di Niclas Fullkrug, attualmente in forza al West Ham. “Secondo me è quello che ha le caratteristiche giuste perché non pretende il posto da titolare fisso”, sostiene Graziano Carugo Campi. Con il bomber tedesco la Juve consegnerebbe a Tudor un reparto offensivo davvero di grande spessore.

Fullkrug piace anche per la sua versatilità: il suo ruolo naturale è quello di prima punta ma riesce a rendere molto bene anche come attaccante esterno, sia a destra che a sinistra. La sua stagione in Premier League non è andata molto bene: solo 3 reti con gli Hammers, uno score decisamente lontano dai numeri a cui aveva abituato il centravanti di Hannover nei suoi tanti anni in Bundesliga.

Con il West Ham – che ha sborsato 26 milioni di euro più 4 di bonus per acquistarlo dal Borussia Dortmund – ha sottoscritto lo scorso anno un accordo fino al 2028. Ciò vuol dire che se davvero la Juve vorrà affondare il colpo per Fullkrug dovrà necessariamente spendere almeno 20 milioni: l’alternativa è un prestito oneroso (più o meno sui 5-6 milioni) con opzione per il riscatto.