Addio Roma per la Juventus: affare da 25 milioni

Con 25 milioni di euro il giocatore saluta la Roma e vola alla corte di Igor Tudor: la Juventus è pronta a chiudere l’affare.

La scorsa estate Juventus e Roma hanno avuto diversi contatti. I bianconeri erano interessati ad alcuni giocatori del club capitolino, mentre i giallorossi guardavano con interesse ad almeno due elementi della rosa juventina. Un’operazione alla fine è andata in porto, ovvero quella che ha portato Matias Soulé a trasferirsi nella Capitale.

Anche in questo calciomercato estivo Juventus e Roma vogliono essere tra le squadre più attive. Finora, però, sono i bianconeri ad aver messo a segno un grande colpo in attacco con l’arrivo di Jonathan David. Stando alle ultime indiscrezioni sembra che Comolli sia intenzionato a regalare a Tudor un profilo di grande spessore anche a centrocampo, beffando proprio la Roma.

Il giocatore in questione è Yves Bissouma, classe 1996, maliano, attualmente in forze al Tottenham. L’ex Brighton ha da poco concluso la sua terza stagione con gli Spurs, con cui finora ha collezionato 99 presenze mettendo a segno 2 reti. Secondo quanto riportato dal giornalista turco ed esperto di calciomercato Ekrem Konur il club più interessato a Bissouma è proprio la Juventus.

Addio Roma per la Juve: con 25 milioni si chiude

Konur rivela su X che i bianconeri hanno avviato le trattative per il centrocampista: il Tottenham chiede però una cifra non inferiore a 20-25 milioni di euro per lasciarlo partire. Una somma che il club torinese potrebbe anche decidere di investire per un giocatore che riesce a garantire tanta quantità in mezzo al campo.

La Roma aveva messo da tempo gli occhi su Bissouma e sembrava fino a qualche giorno fa il club più avanti nella corsa al giocatore. Il centrocampista maliano ha le caratteristiche giuste per brillare nella mediana di Gasperini e per questo il tecnico di Grugliasco aveva dato il suo pieno assenso all’operazione. Ora la Roma rischia di rimanere beffata dall’inserimento della Juve: stando a quanto affermato da Ekrem Konur i bianconeri sono ormai in vantaggio.

Con Bissouma il tecnico Igor Tudor potrebbe disporre di un’altra pedina di grande sostanza: il maliano andrebbe a rinforzare un centrocampo dove sono già presenti Khephren Thuram, Manuel Locatelli e Weston McKennie. I prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi: la Juve tenterà di chiudere l’affare mentre la Roma proverà un ultimo rilancio.