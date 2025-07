Arriva Garnacho in attacco, colpo stellare

Nuova avventura per Garnacho, è finito nel mirino di una big: super colpo in arrivo, i tifosi possono sognare

Uno dei nomi più caldi sul mercato internazionale in questa sessione estiva è sicuramente quello di Alejandro Garnacho. L’attaccante argentino, sogno proibito dei tifosi del Napoli per tutto lo scorso inverno, ma desiderio mai troppo celato anche dei tifosi di altre big italiane, potrebbe essere pronto a lasciare definitivamente il Manchester United. E per un giocatore del suo talento le opportunità non mancano, come confermato dalle ultime notizie provenienti dall’Inghilterra.

Per quanto non abbia certo disputato la miglior stagione della propria carriera nell’annata appena trascorsa, Garnacho resta infatti un talento straordinario, un giocatore ancora giovanissimo (classe 2004) su cui poter lavorare per cercare di trasformarlo da potenziale campione a fenomeno assoluto.

Non mancano quindi le pretendenti all’ex idolo del tifo dei Red Devils, sia in Italia che nel resto d’Europa, e proprio una di queste sembrerebbe aver deciso di fare sul serio, puntando con forza su di lui attraverso un’offerta a cui difficilmente a Manchester potranno rinunciare.

Garnacho lascia il Manchester: super colpo in Premier, tutti i dettagli

Stando a quanto riferito da TBR Football, il futuro di Garnacho potrebbe essere ancora in Premier League. Nonostante un’annata tutt’altro che convincente con la maglia del Manchester, conclusa comunque con 11 gol e 10 assist in 58 presenze, ci sarebbe almeno una big inglese pronta a tentarlo con un’offerta importante per strapparlo alla concorrenza.

E non si tratterebbe di una big qualunque, bensì di una squadra che nelle ultime settimane ha dimostrato di avere ambizioni molto importanti. Non a caso, si è laureata proprio in questi giorni campione del mondo, superando in finale addirittura il super PSG di Luis Enrique.

Il riferimento è chiaramente al Chelsea di Enzo Maresca, che già nel mese di gennaio aveva provato ad approcciare Garnacho, con un timido interessamento che, in quel momento, si era concretizzato in un nulla di fatto.

Alla ricerca di un calciatore in grado di saltare l’uomo e che abbia un passo rapido e svelto, il tecnico dei Blues avrebbe però chiesto alla dirigenza un regalo dopo la vittoria del trofeo internazionale, riaccendendo il proprio interesse su un calciatore che, a prescindere da tutto, è destinato a lasciare lo United, e che farebbe carte false per rimanere comunque in Premier, non disdegnando assolutamente un possibile trasferimento a Londra, nonostante la rivalità tra i Blues e i Red Devils.