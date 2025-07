Arrivano i soldi per Osimhen, acquisto del Como dal Galatasaray

Potrebbe essere arrivata la vera svolta per il trasferimento tanto atteso di Victor Osimhen al Galtasaray e a sbloccare il suo ritorno in Turchia può essere il Como.

Perché in questo momento c’è una trattativa che va avanti da troppo temo tra Napoli e Galatasaray che non riescono a sbloccare il trasferimento di Osimhen per diversi problemi e ora occhio a quello che può accadere considerando che ci sono delle novità importanti in merito alla scelta del giocatore che vuole fare di tutto per tornare a giocare a Istanbul in Turchia con il Gala e ci sarebbe un vero assist dall’Italia.

Perché è il Como che è un altro dei club protagonisti in Italia e in Europa sul mercato in entrata. Il ricco club vuole accontentare mister Fabregas su tutto e per questo, dopo aver già fatto diversi acquisti, è pronto a fare altri colpi importanti. Ci sono novità che riguardano ora la scelta che può fare il club per il prossimo colpo.

A sbloccare il trasferimento di Osimhen al Galatasaray può essere proprio il Como che in Italia può fare un favore al Napoli per dare la spinta decisiva al club turco che andrebbe ad investire poi 75 milioni di euro per l’attaccante nigeriano.

Calciomercato: Osimhen si sblocca, il Como compra dal Galatasaray

Arrivano aggiornamenti in merito a questa decisione da parte del Como che è pronto a fare un grande acquisto dal Galatasaray, un’affare che può anche sbloccare poi quello che sarà il grande ritorno di Osimhen al club turco.

Ci sono delle nuove notizie che arrivano e riguardano gli affari del Como che è pronto a chiudere dei nuovi arrivi e uno in particolare può essere decisivo per il ritorno di Osimhen al Galatasaray. Come svelato dal collega Sacha Tavolieri, giornalista belga ed esperto di mercato, il Como avrebbe accelerato per il trasferimento di Davinson Sanchez, difensore colombiano del Galatasaray.

Il trasferimento di Davinson Sanchez al Como si può chiudere per 18 milioni più 2 milioni di bonus e può essere decisivo per il Galatasaray che farebbe cassa per chiudere poi Osimhen con il Napoli.