Clamoroso scambio tra Inter e Juve: l’attaccante argentino va via

Trattativa già ben avviata e in corso tra Inter e Juventus per un clamoroso scambio che permetterebbe all’attaccante argentino di cambiare maglia e andare a giocare per l’altro club italiano.

Possibile destinazione a sorpresa per quanto riguarda i due giocatori perché adesso si parla di un’asse tra Inter e Juventus che possono dare il via ad un doppio via vai di giocatori. Chi va via e chi arriva con entrambi che resterebbero a giocare nel campionato italiano ma per giocare con squadre completamente diverse.

Arrivano ora degli aggiornamenti che riguardano proprio la svolta che può esserci con un clamoroso scambio pensato tra Inter e Juventus nelle ultime ore e che può sbloccare seriamente l’affare. Perché decisivo sarebbe anche il nome di Ademola Lookman che è finito nel mirino del club nerazzurro per rinforzare l’attacco, adesso però ci sarebbe una vera svolta.

Tanti gli affari che vanno portati avanti da parte delle società italiane che si stanno tutte rafforzando per cercare di essere protagonisti il prossimo anno in Serie A. Occhio perché tra circa un mese inizierà la nuova stagione e adesso Juventus e Inter vogliono farsi trovare pronte al meglio, tanto che i due club pensano addirittura di andare a chiudere tra di loro un grande scambio che può coinvolgere giocatori di grande qualità.

Calciomercato: scambio Inter-Juventus, la svolta

Una vera svolta in attacco può arrivare nelle prossime ore considerando che Inter e Juventus dopo i primi acquisti non hanno intenzione di fermarsi e ora parlano tra di loro per cercare di andare a chiudere dei nuovi innesti di grande qualità.

Ci sono delle novità che arrivano e che riguardano la decisione da parte di Inter e Juventus che ora trattano uno scambio tra Frattesi e Nico Gonzalez. A lanciare la notizia sono i colleghi di Repubblica che svelano quello che può essere un clamoroso accordo tra le parti per rinforzare la propria rosa.

Secondo le ultime notizie riferite da Repubblica, Inter e Juve starebbero pensando ad un clamoroso scambio: Nico Gonzalez in nerazzurro e Davide Frattesi a Torino per giocare con i bianconeri. L’argentino classe 1998 piace molto a Chivu per via della sua duttilità tattica e in questo momento ci sono complicazioni per Lookman.