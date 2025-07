Il Napoli cede Simeone in Serie A: è tutto pronto

Ulteriori conferme sull’addio del Cholito Simeone che si appresta a vivere una nuova avventura in Serie A. L’attaccante, infatti, fuori dai piani del club, sta per essere venduto: ecco tutti i dettagli.

Arrivano nuove indiscrezioni di calciomercato riguardo il futuro del Napoli, che nelle prossime ore ufficializzerà il colpo Lucca. L’arrivo dell’attaccante piemontese, proveniente dall’Udinese, chiude definitivamente le porte alla permanenza in azzurro di Simeone.

L’argentino, che ha giocato con il contagocce nel corso degli ultimi mesi, è pronto a tornare protagonista nel campionato italiano con la maglia di un altro club: ecco quale.

Il mercato è imprevedibile e regala sempre delle sorprese. Le venti squadre che la prossima stagione parteciperanno al campionato di Serie A, sono a lavoro per rinforzare i propri organici ed essere competitivi per l’inizio della nuova stagione.

Calciomercato: prendono Simeone

Un colpo sensazionale da parte della società che si presenta ai tifosi con un acquisto di grande spessore come il Cholito Simeone.

Appena promossa in Serie A, la dirigenza ha avuto sin da subito un solo nome per il reparto offensivo. Il desiderio di replicare quanto già fatto con il padre, che in passato ha vestità già la maglia dello stesso club.

Un’opera di convincimento che sta dando i propri frutti con la dirigenza che si appresa a definire l’operazione con gli azzurri, che sono pronti a cedere alla società anche Zerbin.

Un doppio acquisto importante per Alberto Gilardino che non vede l’ora di accogliere a Pisa Simeone.

Triennale per Simeone: il Pisa ci crede

Passi in avanti nella trattativa che può portare al Pisa Simeone. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport, la società anche oggi ha avuto dei colloqui con l’entourage del ragazzo.

Il club toscano è a lavoro con il Napoli per una doppia operazione, che prevede anche l’arrivo di Zerbin che ha già dato il via libera all’operazione. In questo caso si tratta per un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

Discorso diverso, invece, per Giovanni Simeone che arriverebbe a titolo definitivo. Sul piatto c’è un triennale e la volontà di costruire un progetto attorno all’argentino che per il momento non ha dato una risposta definitiva. Si attende, quindi, la fumata bianca su questo affare che è ben impostato con la società che sta muovendo i passaggi necessari per definire il colpaccio.