Milan, dalla Francia il nuovo Theo: affare da 10 milioni

Il Milan si sta muovendo per un nuovo profilo che può rappresentare l’erede di Theo Hernandez. In tal senso, si tratta di un calciatore molto interessante, che ha un valore da circa 10 milioni di euro e che può essere perfetto per Massimiliano Allegri.

Per i rossoneri il grande tema di questo calciomercato è senza ombra di dubbio rappresentato dalla questione che gravita attorno a Theo Hernandez. Il francese, infatti, ha detto addio dopo anni straordinari da titolare indiscutibile della fascia sinistra. L’ultimo anno, però, ha aperto una piaga nei rapporti tra il club ed il calciatore, oltre che con i tifosi, dal momento che alcuni comportamenti non sono piaciuti. In più il mancato rinnovo ed il contratto in scadenza nel 2026 hanno fatto il resto. Alla fine, l’ex Real Madrid ha salutato per volare in Arabia Saudita, all’Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Si trattava di un qualcosa di noto da diverso tempo eppure la società ha dato la netta impressione di essersi fatta trovare impreparata. Come certificato una volta di più dal caso Archie Brown e dallo “scippo” realizzato dal Fenerbahce di José Mourinho. In tal senso, il Milan adesso si sta muovendo un profilo nuovo che può raccogliere l’eredità di Theo Hernandez e che ha in comune con l’ex Real Madrid la nazionalità francese. Andiamo a vedere, di conseguenza, nel dettaglio di che cosa si tratta e che cosa bisogna sapere.

Nome nuovo per la fascia sinistra del Milan: tutti i dettagli

Serve, su quel versante, un calciatore che sappia garantire una grande spinta, oltre ad essere efficace in fase di copertura. Occorre, infatti, dare le giuste sovrapposizioni a Rafa Leao, con l’obiettivo di liberarlo negli uno contro uno e permettergli di rientrare. In tal senso, stando a quanto raccontato da TuttoSport, infatti, il Milan ha inserito nella lista degli acquisti il nome di Bradley Locko, talento purissimo di proprietà del Brest e che ha fatto parte anche della Nazionale olimpica francese.

E’ un classe 2002 ed ha una spinta davvero di primo piano, oltre ad un fisico importante. Secondo Transfermarkt, la sua valutazione è di 9 milioni di euro ma, grazie alla crescita esponenziale che ha avuto, è possibile che il Brest possa chiedere anche di più per lasciarlo partire. Il Milan, però, lo sta tenendo in considerazione ed è sicuramente una pista dai costi più contenuti rispetto a quelli che ha Miguel Gutierrez. Si attendono sviluppi, per un profilo che è perfettamente in linea con i classici guizzi a cui ha abituato tutti Igli Tare.