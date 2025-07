Milan, nuovo nome in mediana: 30mln e beffa Inter

Il Milan cerca rinforzi ed in tal senso si sta concentrando soprattutto sulla linea mediana. Si aggiunge alla lista degli acquisti di Igli Tare un nuovo profilo davvero di grande interesse, che costa 30 milioni di euro e che piace anche all’Inter.

Per i rossoneri si tratta di un momento storico in cui c’è grande incertezza. Come è noto, infatti, la società ha a lungo inseguito due obiettivi su tutti per il ruolo di terzino sinistro e di incursore di centrocampo. Stiamo parlando rispettivamente di Archie Brown e di Ardon Jashari. Se il primo è sfumato in maniera definitiva con il passaggio al Fenerbahce di Mourinho, per il secondo la strada è in salita e sembra ora addirittura un vicolo cieco. In tal senso, però, Tare non si può permettere di restare con le mani in mano, dal momento che la posta in palio è enorme.

Per il momento in mezzo al campo è il reparto in cui si è intervenuti maggiormente con gli arrivi di Ricci e di Luka Modric, ma continua a mancare un giocatore che, per caratteristiche, possa prendere il posto di Reijnders. Sbarcato, come è noto, al Manchester City. In tal senso, per il centrocampo del Milan emerge adesso un nome nuovo di estremo interesse. Costa intorno ai 30 milioni di euro ed un calciatore che è stato a lungo anche nei radar dei cugini dell’Inter. Andiamo a vedere le ultime.

Milan, nuovo mediano da 30 milioni per Allegri? Le ultime notizie

Allegri è consapevole, da vecchia volpe, del fatto che in mezzo al campo nel calcio passano le possibilità di successo di una squadra. E per questo ha chiesto sforzi in quel reparto al proprio club. In tal senso, arrivano degli importanti aggiornamenti da registrare. Stando a quanto raccontato da Alfonso Sciascia, noto giornalista sportivo, il Milan si è inserito in maniera importante nella corsa per Richard Rios, roccioso e forte centrocampista colombiano di proprietà del Palmeiras che tanto bene ha fatto al Mondiale per Club.

E’ un classe 2000 che ha brillato in America ed ha attirato il forte interesse, tra le altre, di Inter e Roma, con la squadra di Gian Piero Gasperini particolarmente interessata ed avanti nei dialoghi. Per lui serve un esborso che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, che sono tra l’altro una cifra decisamente alla portata del Milan e che rientrano nel budget stanziato per completare la linea mediana. Si attendono sviluppi e c’è curiosità per capire se ci sono margini per inserirsi tra Richard Rios e la Roma. Il Milan ci spera.