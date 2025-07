Spalletti di nuovo in Serie A: colpo di scena e sgarbo al Napoli

Luciano Spalletti può a sorpresa sbarcare in Serie A e la notizia lascia tutti di stucco. Si tratta di un autentico colpo di scena da questo punto di vista e rappresenta un autentico sgarbo al Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Si tratta senza ombra di dubbio di un allenatore che ha fatto delle cose davvero straordinarie in carriera, con i percorsi fatti alla Roma ed ancor di più al Napoli che sono probabilmente le vette più alte che ha toccato. In tal senso, a macchiare il percorso di cui si è reso protagonista fino a questo momento c’è stata la sua parentesi in Nazionale. Le cose, infatti, anche per lui come per il suo predecessore Roberto Mancini nella sua ultima fase, sono andate male. Ed alla fine è stato sollevato dal proprio incarico nella peggiore delle maniere possibili.

Da quel momento in avanti è un po’ scomparso dai radar, come si suole dire, dal momento che ha preferito rimettere insieme i pezzi dopo una situazione che gli ha causato in maniera inevitabile dolore. In tal senso, però, per Luciano Spalletti può arrivare una svolta ulteriore nella sua carriera. Può, infatti, fare ritorno in Serie A e la notizia arriva come un autentico fulmine a ciel sereno. Sarebbe uno sgarbo importante per il Napoli e per i suoi tifosi. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Spalletti di nuovo in Serie A: che sgarbo ai suoi ex tifosi del Napoli

Nel momento in cui si parla di lui, per il personaggio ed il fantastico allenatore che è, l’attenzione sale necessariamente alle stelle. In tal senso, stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, arrivano notizie significative. A quanto pare, infatti, Luciano Spalletti rappresenterebbe a tutti gli effetti il profilo perfetto per sostituire Igor Tudor sulla panchina della Juventus nel caso in cui le cose per il tecnico croato non dovessero andare per il verso giusto. E si tratta di un qualcosa che non farà di certo piacere all’ex Hellas Verona ed Olympique Marsiglia.

Vedere Spalletti alla guida della Juventus sarebbe un qualcosa sicuramente di doloroso per i suoi ex tifosi del Napoli. Ed allo stesso tempo è probabile che il toscano possa pensarci bene prima di firmare con i bianconeri. Soprattutto perché c’è un tatuaggio sul suo braccio che va ad attestare tutto l’amore che il toscano prova per la terra partenopea. In ogni caso, si tratta di una situazione da tenere sotto controllo e tutto dipende da come risponderà la Juventus a Igor Tudor.