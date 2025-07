Spalletti torna in panchina, offerta di un club potente

Svolta in arrivo per quanto riguardano il futuro di Luciano Spalletti che è pronto a tornare in panchina e allenare un club dopo l’amarezza della Nazionale con l’Italia.

L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana è pronto a rimettersi in gioco e farlo con una nuova e stimolante avventura, perché ci sono delle conferme che arrivano proprio in merito a quello che sarà poi il trasferimento di Luciano Spalletti pronto a firmare con un nuovo club per continuare la sua carriera di allenatore.

Non è andata come sperava lui e tutti gli altri l’avventura con l’Italia, dove nel poco tempo avuto a disposizione non ha lasciato il segno e deluso su diverse partite. Adesso però arrivano aggiornamenti che riguardano proprio la prossima scelta di Spalletti che ha già avuto diverse offerte in questi mesi dopo che si è svincolato dal contratto con la Nazionale.

Occhio a quello che può accadere quindi da un momento all’altro considerando che c’è la volontà da parte di Luciano Spalletti di tornare ad allenare un club per una nuova avventura stimolante e che possa caricare le energie del mister che ha concluso con l’Italia tra delusione e amarezza per come è andata a finire.

Calciomercato: Spalletti pronto a tornare in panchina

Ci sono conferme che arrivano e che riguardano la decisione che può arrivare proprio sulla scelta di Luciano Spalletti che pensa di valutare le nuove offerte che arriveranno alla sua corte e occhio anche all’occasione che può venirsi a creare in Italia.

Ci sono conferme che arrivano e riguardano la decisione che può sbloccarsi da un momento all’altro con il ritorno di Luciano Spalletti in panchina da allenatore di un club. L’occasione che può prendere a volo nei prossimi mesi può crearsi anche in Italia dove ci sono Igor Tudor e Cristian Chivu che se andassero in difficoltà con Juve e Inter potrebbero essere messi da parte per avviare in corso di stagione un nuovo progetto.

Intanto, la prima offerta concreata arrivata alla corte di Spalletti c’è stata da parte dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo che ha poi scelto Jorge Jesus per il post Pioli. Ma per Spalletti non era ancora il momento dopo la delusione della Nazionale di ricaricarsi con un’avventura in Arabia Saudita, ora cerca qualcosa di stimolante in Europa.