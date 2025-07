Torna in Serie A dopo 3 anni e tradisce il Milan: è bianconero

Dal Milan alla Juventus, un’operazione clamorosa che riguarda un big pronto a vestire la maglia bianconera: è lui il rinforzo per Tudor

Il calciomercato, si sa, è spesso e volentieri foriero di sorprese e colpi di scena. E così che i tifosi del Milan potrebbero trovarsi presto a fare i conti con una mazzata tremenda.

All’orizzonte l’ipotesi bianconera, per un big pronto a rientrare in Serie A a tre anni dall’addio al ‘Diavolo’. I rossoneri stanno vivendo un’estate di enormi cambiamenti, con Massimiliano Allegri che spera di provare a costruire una squadra competitiva e che possa provare a vincere il prossimo Scudetto.

Ma i tifosi rossoneri rischiano seriamente di vedersi ‘contro’ un big che ha lasciato Milanello tre anni fa, dopo lo Scudetto, che oggi è finito in cima alla lista della Juventus di Igor Tudor. Un colpo pazzesco, un tradimento quasi insopportabile per i tifosi del Milan.

Milan tradito, firma con la Juve: “Comolli ha già il sì”

Il giornalista Luca Momblano è intervenuto a ‘Juventibus‘ per fare il punto sul mercato delle italiane tirando in ballo, tra le altre, la Juventus ed una possibilità di tesserare un ex pilastro del Milan. Un tradimento in piena regola che se dovesse concretizzarsi farebbe infuriare di certo i tifosi del ‘Diavolo’.

Si parla di Franck Kessie, 28enne ivoriano grande protagonista con il Milan di Pioli nell’annata dell’ultimo Scudetto rossonero. La Juventus vive un momento di grossi cambiamenti, specialmente a centrocampo dove Douglas Luiz è in uscita e su Koopmeiners permangono parecchi dubbi in seguito ad un’annata decisamente deludente. Ecco perché i muscoli dell’ex milanista, oggi sotto contratto fino al 30 giugno 2026 con l’Al-Ahli, potrebbero far comodo a Tudor.

Momblano ha riferito come quello di Kessie sia un nome per cui Comolli va matto. Si tratta però di un calciatore extracomunitario che se dovesse arrivare a Torino occuperebbe l’ultimo slot a disposizione. “Un calciatore ‘lavorato’ da tempo da Comolli, sin dal suo arrivo a Torino. Secondo me ha anche il sì del calciatore”, ha rivelato il noto giornalista aprendo di fatto ad un super colpo bianconero.

Dopo averlo pagato 32 milioni di euro dall’Atalanta nell’estate 2019 il Milan ha ‘perso’ Kessie a zero tre anni dopo. L’esperienza al Barcellona del mediano ivoriano, però, è durata appena un anno. Dall’agosto 2023 veste la maglia dell’Al-Ahli, club che sembrerebbe destinato a lasciare nelle prossime settimane.

Nel suo ultimo anno ha collezionato 44 presenze tra campionato e coppe, con 4 gol e 5 assist vincenti all’attivo. Il nodo da sciogliere potrebbe essere lo stipendio: ad oggi Kessie guadagna 14 milioni a stagione, una cifra insostenibile per la Juventus senza uno sforzo da parte dell’ex milanista.