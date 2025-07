Dal Chelsea ai bianconeri: 35 milioni e firma

Per il calciomercato arriva una notizia che lascia tutti di stucco. Il calciatore può seriamente dire addio al Chelsea e sbarcare in bianconero. Per lui è pronta una offerta da 35 milioni di euro e questo può portare alla firma. Andiamo a vedere le ultime notizie.

I Blues ancora una volta stanno lavorando con grande attenzione in ambito internazionale e la conferma negli Stati Uniti d’America è stata a dir poco importante. Vincere in quel modo la finale contro il Paris Saint Germain, autentico schiacciasassi nella passata stagione, è stata una manifestazione di forza davvero impressionante per Enzo Maresca e company. Il problema che, però, questa compagine deve affrontare per l’ennesima volta è quello di sfoltire una rosa che è diventata troppo ricca in termini numerici negli ultimi anni.

Così come accaduto anche la scorsa estate, ci sono tanti esuberi che sono stati acquistati praticamente a peso d’oro e che adesso hanno un mercato limitato. I bianconeri, in tal senso, sono pronti a sfruttare una interessante occasione di mercato creatasi proprio in casa Chelsea. E si tratta di un autentico colpo di scena in sede di calciomercato. Per ottenere il via libera serve una offerta da 35 milioni di euro che, però, non sembra spaventare il club in questione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Via dal Chelsea: serve una offerta da 35 milioni di euro

Come è noto, la Juventus sta cercando diversi innesti e l’attenzione si rivolge ad ogni reparto. Difesa compresa. Per questo motivo nei giorni scorsi si è parlato con una certa interesse dell’interesse da parte di Comolli e di tutto lo staff mercato nei confronti di Disasi, roccioso difensore di proprietà del Chelsea e che in quel di Londra sta trovando poco spazio. Per questo motivo spinge per la cessione e da questo punto di vista arriva una svolta non di poco conto.

Quello che ha frenato tutto da questo punto di vista è stato senza ombra di dubbio la richiesta e la valutazione del Chelsea, che si aspetta di incassare dalla cessione di Disasi una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Per questo motivo, stando a quanto raccontato da Caught Offside, il Newcastle starebbe provando ad affondare il colpo per lui e si è messo adesso alla guida di questa corsa per arrivare al calciatore di proprietà dei Blues. Si attendono sviluppi, ma a quanto pare può diventare una pista calda, visto che i bianconeri hanno una enorme disponibilità economica.