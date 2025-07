Ha rifiutato la Juventus, resta all’Inter: sfuma la folle trattativa

Salta il trasferimento alla Juventus, resterà all’Inter: sfuma una trattativa folle, i tifosi bianconeri restano senza parole

Niente da fare per la Juventus, un big della Serie A ha deciso di rimanere all’Inter. Una folle trattativa che per qualche giorno ha fatto sognare i tifosi bianconeri è sfumata all’improvviso, senza nemmeno il tempo di assomigliare a qualcosa di reale. Per quanto il club bianconero abbia davvero tentato di tastare il terreno, con un sondaggio esplorativo venuto a galla, non c’è stato nulla da fare. Il suo futuro sarà ancora nerazzurro, salvo clamorosi colpi di scena che però, al massimo, potrebbero portarlo all’estero.

E pensare che un calciatore del genere alla Juventus avrebbe fatto molto comodo. Non è un segreto, infatti, che la dirigenza bianconera abbia intenzione di regalare a Igor Tudor una punta centrale importante, di peso, di livello internazionale. Un giocatore da affiancare a Jonathan David, in attesa di poter mettere definitivamente alla porta Dusan Vlahovic.

Con Osimhen destinato a rimanere un sogno, la dirigenza bianconera sembrava aver individuato questo profilo in Marcus Thuram. Non a caso, come raccontato da Calciomercato.it, aveva provato a sondare il terreno nei giorni di quella che sembrava una vera e propria rottura tra il centravanti francese e l’ambiente nerazzurro, nel mezzo della diatriba a distanza tra Lautaro e Calhanoglu.

Le speranze però si sono infrante presto per Comolli e il resto della dirigenza. I margini per una trattativa non sembrerebbero infatti esserci mai stati e, con ogni probabilità, il futuro di Thuram continuerà a essere interista.

Marcus Thuram dice no alla Juventus: resta all’Inter, tutti i dettagli

In realtà la situazione non si è del tutto ricomposta nell’ambiente nerazzurro, anche se Marotta e il resto della dirigenza stanno cercando in tutti i modi di rimettere insieme i pezzi di un puzzle che si era di fatto sgretolato dopo l’eliminazione della squadra dal Mondiale per Club.

Negli ultimi giorni, viste le difficoltà di un passaggio di Calhanoglu al Galatasaray, i vertici del club si sono impegnati nel ricucire lo strappo tra il centrocampista turco e il capitano Lautaro. E in tutto questo hanno continuato a rassicurare Thuram sul suo futuro, di fatto riprendendo le trattative per un rinnovo volto anche a eliminare la fastidiosa clausola da 85 milioni presente nel suo attuale contratto.

Nel frattempo lo stesso attaccante ha però riflettuto sul suo futuro, e si è detto disponibile a rimanere all’Inter. In assenza di offerte irrinunciabili provenienti dall’estero, per Thuram non sarà un problema vestire ancora la maglia nerazzurra.

E, in tutto questo, per dimostrare la propria buona volontà, il centravanti ha rifiutato gentilmente la corte della Juventus, declinando qualunque tipo di offerta che potesse ricongiungerlo con il fratello Khéphren, come confermato anche in un tweet da un esperto delle questioni di casa Inter, Paolo Maroni: “Thuram ha rifiutato la Juve“. Poche parole, ma importantissime per l’intero ambiente nerazzurro, che da queste basi può tornare a sperare in un progetto ancora vincente.