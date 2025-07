Inter: blitz per Barella, lo scambio sblocca l’affare

I giocatori nerazzurri continuano ad essere nel mirino di diverse big. Per il centrocampista sardo attenzione alla possibilità di uno scambio

Nonostante una stagione senza trofei, i giocatori dell’Inter restano nel mirino di diverse squadre. Secondo le informazioni di Don Balon, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Barella per rinforzare il centrocampo durante questo calciomercato. Si tratta di una possibilità da seguire con attenzione anche se non affatto semplice visto che i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di dare via il proprio centrocampista.

Gli spagnoli, comunque, un tentativo lo faranno magari proponendo all’Inter uno scambio durante questo calciomercato. Ipotesi davvero molto difficile visto che i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di cedere Barella. Ma si tratta di una pista da seguire con attenzione visto che l’estate è lunga e le sorprese sono dietro l’angolo. Naturalmente per strappare il sardo al club meneghino bisognerà presentare una proposta di livello e non si preannuncia affatto semplice.

Il Real Madrid è alla ricerca di un centrocampista di assoluto livello. Il nome di Barella è sulla lista della dirigenza spagnola visto che il giocatore sardo piace molto a Xabi Alonso. Ma non si tratta di una operazione di calciomercato semplice da chiudere visto che i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di cedere il giocatore.

Un tentativo, comunque, il Real Madrid lo potrebbe fare nel corso di questo calciomercato per Barella. L’Inter potrebbe traballare solamente davanti ad una proposta importante e i Blancos per abbassare il cash dovrebbero mettere sul piatto anche il cartellino di Brahim Diaz. Il marocchino non rientra più nei piani degli spagnoli e il suo profilo da tempo è nel mirino del club di viale della Liberazione anche se si tratta di una operazione comunque non facile.

Brahim Diaz è un giocatore che interessa molto all’Inter, ma difficilmente i nerazzurri apriranno al marocchino in uno scambio con Barella in questo calciomercato. Si tratta di una pista comunque da seguire con attenzione e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si potrà sviluppare la situazione.

