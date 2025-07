Inter, nuovo innesto dalla Spagna: lo scambio beffa il Milan

L’Inter si sta muovendo a sorpresa per un nuovo innesto da consegnare nelle mani di Cristian Chivu ed in tal senso arriva una svolta non di poco conto. La chiave per sbloccare questa operazione può rappresentare una autentica beffa per il Milan.

I nerazzurri si stanno muovendo su vari profili nel tentativo di cogliere le giuste occasioni che potranno arrivare per puntellare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Pur con risorse economiche relativamente importanti, la squadra non si può completamente trasformare ed adeguare a quelle che sono le esigenze del nuovo allenatore. In tal senso, sono già stati mossi dei passi importanti inserendo profili del calibro di Sucic e di Bonny, oltre che di Luis Henrique. Si tratta di giovani talenti di alto profilo e di belle speranze, che possono rappresentare potenziali plusvalenze.

Allo stato attuale delle cose, il nome più caldo è senza ombra di dubbio quello di Ademola Lookman. Si tratta di un calciatore che può mutare radicalmente il modo di attaccare dell’Inter, ma ovviamente la strada è in salita. Sono anche altri i profili che i nerazzurri stanno inseguendo, così come sono diverse le zone di campo su cui si sta operando. In tal senso, emerge adesso un nuovo obiettivo per la compagine milanese molto interessante che arriva dalla Spagna. La chiave per sbloccare questa operazione è rappresentata dallo scambio che beffa il Milan.

Inter, scambio per un nuovo regalo a Chivu: attenzione in chiave Milan

Sono porte girevoli in casa nerazzurra e da questo punto di vista è giusto tenere sempre molto alta l’attenzione. Arrivano, da questo punto di vista, degli importanti aggiornamenti. Stando a quanto raccontato da SpazioInter, infatti, in caso di partenza di Carlos Augusto l’Inter potrebbe seriamente partire all’assalto di Sergi Cardona, forte laterale di proprietà del Villarreal che ha il potenziale per fare delle ottime cose e che in questa stagione in Liga ha conosciuto la sua consacrazione, come si suole dire in questi casi.

Si tratta di un profilo che è stato a lungo accostato anche al Milan, ma in questo caso lo scambio può regalare una sorta di corsia preferenziale ai nerazzurri. A quanto pare, infatti, il Villarreal è interessato a Buchanan e questo può permettere alle società di impostare il discorso sulla base di un dare e avere, come si suole dire in questi casi. Si attendono sviluppi, ma è una pista che nelle prossime settimane, considerando che Carlos Augusto davanti alla giusta offerta potrebbe seriamente dire addio, potrebbe diventare molto interessante.