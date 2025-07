Inter, trovata la pedina di scambio: pronto l’affare col Bologna

L’Inter è pronta a fare un tentativo col Bologna per un colpo di mercato in vista della nuova stagione che prenderà il via tra poco più di un mese.

I nerazzurri sono al lavoro in sede di calciomercato per cercare di trovare quelle pedine necessarie alla costruzione del nuovo organico messo a disposizione di Cristian Chivu dopo l’addio di Simone Inzaghi.

In casa Inter ci si guarda attorno per cercare quelle che potrebbero essere le occasioni per andare a migliorare la rosa dando sempre un’occhiata a quello che è il bilancio della società, senza fare spese folli. Uno dei nomi che piace maggiormente alla squadra nerazzurra è rappresentato da uno dei calciatori del Bologna che meglio ha fatto durante la scorsa stagione che ha regalato la Coppa Italia alla squadra di Vincenzo Italiano. Un affare che potrebbe chiudersi sulla base di uno scambio.

Scambio tra Inter e Bologna: i nerazzurri ci provano per il colpo

Una delle ultime idee dell’Inter per quello che riguarda il mercato, è quella di provare a mettere sul piatto il cartellino di Kristjan Asllani per convincere il Bologna a dare l’ok alla cessione di Jhon Lucumì. Un affare non semplice ma che potrebbe prendere piede considerata la stima dell’ambiente rossoblu nei confronti del centrocampista.

Asllani sembra essere ormai fuori dai piani dell’Inter con Chivu che avrebbe già dato l’ok alla sua partenza durante questa estate. Sono diverse le squadre che hanno messo nel mirino il mediano albanese con il Bologna che, una volta chiuse un paio di cessioni a centrocampo, proverà a fare un tentativo per l’ex giocatore dell’Empoli che in nerazzurro ha fatto fatica a trovare spazio.

Difficile, però, che il Bologna dia tanto facilmente l’addio a Jhon Lucumì. Il centrale colombiano è una delle colonne della squadra e l’addio di Sam Beukema sta portando i rossoblu a tergiversare sulla possibile cessione del colombiano. Oltre ad alcune big italiane, Lucumì piace molto anche in Premier League col Bologna che chiede circa 25 milioni di euro per il suo cartellino.

Gli emiliani sono chiamati a fare i conti con il contratto del proprio difensore. La scadenza dell’attuale accordo è prevista per giugno del 2026 col Bologna che rischia fortemente di perderlo a zero tra un anno. Uno scenario che Joey Saputo vorrebbe evitare considerato il fatto che dall’addio del colombiano potrebbero arrivare semplicemente più di 20 milioni di euro.