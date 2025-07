“La Juve non può venderlo”: terremoto in bianconero

La Juve rischia di non poter vendere il giocatore perdendo così un importante incasso: il ribaltone spiazza i tifosi bianconeri.

La Juve è molto attiva sul mercato in entrata. Dopo il colpo David è praticamente fatta per la permanenza in bianconero di Francisco Conceicao: i bianconeri verseranno nelle casse del Porto 32 milioni di euro in quattro tranche annuali da 8 milioni di euro ciascuna, che vanno così a sommarsi ai 9,5 milioni di euro già spesi per il prestito del talento portoghese.

La conferma di Conceicao non esclude l’arrivo di Jadon Sancho, che ha già un accordo con la Juventus: nei prossimi giorni Comolli proverà a chiudere con il Manchester United per l’inglese. Ora, però, i bianconeri devono lavorare anche sul fronte cessioni. Vlahovic, Douglas Luiz e Nico Gonzalez sono i tre giocatori che il club torinese sta cercando di vendere: tutti e tre i calciatori non rientrano nei piani di Tudor.

L’attaccante serbo piace al Milan, mentre sul centrocampista brasiliano c’è l’Everton; l’argentino, invece, è tentato dall’Arabia Saudita (ma occhio anche all’Inter). Proprio in queste ore è però arrivata una notizia che complica i piani di Comolli: un’operazione in uscita che sembrava praticamente fatta rischia di saltare.

La Juve non può venderlo: che beffa per i bianconeri

Nei giorni scorsi Alberto Costa è finito nella lista dei partenti. Arrivato lo scorso gennaio dal Vitoria Guimaraes il laterale portoghese ha cominciato a trovare spazio con Igor Tudor, mostrando una certa crescita soprattutto al Mondiale per Club. Tuttavia, dopo nemmeno sei mesi dal suo approdo a Torino, Alberto Costa può già svestire la maglia bianconera: lo Sporting Lisbona è molto interessato al giocatore ed è pronto a sborsare i 15 milioni di euro richiesti dalla Juventus.

Affare fatto, quindi? Non proprio. Graziano Carugo Campi, giornalista di fede juventina, è invece convinto che Alberto Costa non lascerà la Juventus. Nel suo post su X l’esperto di calciomercato fa notare che i bianconeri si stanno già privando di un esterno e non possono proprio cederne un altro.

“La Juventus non può vendere Alberto Costa semplicemente perchè sta già vendendo Weah – sottolinea Graziano Carugo Campi – Se vendi Weah, Alberto e gli altri tre esterni in rosa sono Cambiaso, Rouhi e Kostic, dovresti comprarne tre“. Se verrà finalizzata la cessione di Weah al Marsiglia il futuro di Alberto Costa potrebbe essere ancora a Torino.