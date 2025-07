Marcus Thuram alla Juventus: decisione presa

L’attaccante francese ha stuzzicato la fantasia della Juve dopo l’esplosione del caso Calhanoglu all’Inter: c’è l’annuncio

Solamente pensarlo, figurarsi scriverlo, poteva sembrare una bestemmia fino a qualche settimana fa. Le vie del calciomercato però – nonché i clamorosi dietrofront e soprattutto il peso dei milioni – sono infinite. ‘Mai dire mai’, insegna la storia delle trattative, in particolar modo quelle che vedono al centro grandi calciatori e prestigiosi club coinvolti.

Accade così che una delle punte di diamante dell’Inter, colui che nella scorsa stagione ha trascinato la squadra verso un finale di stagione poi avaro di soddisfazioni ma comunque importante sotto il punto di vista della competitività ad alti livelli, si è trovato in disaccordo col Capitano. Col suo partner d’attacco. Con l’altro membro della famosa Thu-La che ha fatto impazzire le difese di tutta Italia e di mezza Europa.

Il galeotto ‘like‘ col quale il figlio d’arte aveva in qualche modo appoggiato la ribellione di Hakan Calhanoglu contro le velate – ma nemmeno troppo – accuse rivolte dal bomber argentino al turco, aveva creato una situazione potenzialmente esplosiva tra le due bocche di fuoco del’attacco interista.

Considerando anche la potenziale impossibilità di un confronto diretto tra i due calciatori – la società ha disposto il ‘rompete le righe’ dopo il match con la Fluminense -, magari nell’allenamento successivo all’eliminazione dei nerazzurri dal Mondiale per Club, qualcuno aveva iniziato a gettare il seme di un possibile divorzio tra Tikus e il club meneghino.

Altri, giocando sull’esistenza di una clausola sul contratto del nazionale francese, avevano perfino fantasticato di un possibile clamoroso approdo alla rivale di sempre: la Juve. La verità è emersa solo nelle ultime ore.

Thuram-Juve, niente da fare: “Fuori portata”

Forse solo per destabilizzare l’ambiente nerazzurro – o forse per un reale interesse per un calciatore che farebbe comodo a chiunque – la ‘Vecchia Signora‘ avrebbe realmente fatto dei sondaggi esplorativi sul giocatore transalpino, aspettando la scadenza della clausola (che era di 85 milioni) prima di affondare il colpo.

Come rivelato da ‘Calciomercato.it’, l’Inter avrebbe potuto riflettere su un’offerta non inferiore ai 60-70 milioni: comunque troppi per il sodalizio bianconero, che ha già fatto uno sforzo economico non indifferente per accaparrarsi l’ottimo Jonathan David. Arrivato sì a parametro zero ma titolare di un ingaggio annuo davvero importante.

“Marcus Thuram rifiuta la Juventus“, ha postato recentemente su ‘X’ l’ex giornalista Paolo Maroni, spiegando come sia stato in realtà lo stesso giocatore ad allontanare, in prima persona, l’ipotesi Juve per il suo immediato futuro.

Nemmeno la possibilità di giocare assieme al fratello Khephren, nel frattempo diventato colonna del centrocampo bianconero, avrebbe smosso Marcus dalla sua missione. Che è e resta quella di vincere con la maglia nerazzurra.