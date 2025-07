Il Milan anticipa tutti, colpaccio da 15 milioni

È il momento di stringere i tempi in casa Milan per quello che riguarda il calciomercato con i rossoneri intenzionati a regalare a Massimiliano Allegri i rinforzi richiesti.

Il ritiro del Milan è iniziato lo scorso 7 luglio con i rossoneri che vogliono presentarsi al meglio alla nuova stagione ma faticano ad arrivare i nuovi acquisti.

Fino a questo momento il Milan ha chiuso tre acquisti portando in rossonero Samuele Ricci, Luka Modric e Pietro Terracciano. Tre entrate che non bastano per sistemare la rosa a disposizione del tecnico livornese che ha fatto richieste specifiche alla propria dirigenza. La prima necessità è quella di arrivare ad un nuovo terzino destro con i rossoneri che sembrano avere le idee chiare. Igli Tare conta di chiudere un’operazione entro poche ore per portare nella rosa un nuovo tassello.

Calciomercato Milan, nuovo colpo in arrivo: Tare vuole chiudere subito

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il Milan sarebbe pronto a chiudere l’operazione Marc Pubill già entro il weekend per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un nuovo terzino destro. Una decisione che sarebbe giunta considerate le difficoltà nell’arrivare a Doué dello Strasburgo.

Terzino destro della nazionale under 21 spagnola, Marc Pubill è stato cercato a lungo da diverse squadre italiane con la Roma e la Juventus che hanno provato a prenderlo diverse volte senza riuscirci. La richiesta dell’Almeria è di circa 15 milioni di euro con il Milan che potrebbe andare a chiudere l’affare già entro domenica per portare il giovane esterno a disposizione di Massimiliano Allegri a partire dalla prossima settimana.

Fatti gli ultimi tentativi per provare a strappare Doué allo Strasburgo, il Milan è pronto a virare di nuovo il proprio obiettivo affondando per lo spagnolo. Igli Tare vuole evitare, infatti, che possa aumentare la concorrenza per l’esterno iberico andando ad alzare le richieste dell’Almeria. Una volta chiuso l’affare Pubill il Milan si concentrerà poi sulla ricerca di un nuovo terzino sinistro.

Saltata la trattativa per Archie Brown che ha scelto il Fenerbahce, il Milan deve trovare un sostituto di Theo Hernandez da portare in rossonero. Nell’attesa che giungano i nuovi terzini Massimiliano Allegri ha deciso di valutare in ritiro sia Vittorio Magni che Davide Bartesaghi, presenti in ritiro e che stanno provando a convincere lo staff a puntare su di loro anche durante la stagione che sta per prendere il via.