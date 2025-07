Prendono Buchanan: resta in Serie A, fanno un favore all’Inter

L’Inter si prepara a monetizzare dall’addio di Buchanan che è pronto a proseguire la sua esperienza in Serie A. L’esterno canadese, che non è mai entrato nelle rotazioni dei nerazzurri, sta per chiudere la sua esperienza a Milano ma non in Italia.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, un club è pronto ad accelerare per prendere il giocatore che, nonostante tutto, è ancora tutto da scoprire visto che con la maglia dell’Inter non ha mai avuto spazio e continuità.

Ecco perché una società italiana è pronta a scommettere sul talento canadese che per la prossima stagione vuole giocare con maggiore continuità anche per conquistare la convocazione con il Canada per rappresentare la sua Nazionale ai prossimi Mondiali.

Quale sarà la prossima squadra di Buchanan?

Proseguono i contatti con i nerazzurri che sono pronti a cedere Buchanan, che interessa sempre in Serie A.

Marotta ha fretta di chiudere per monetizzare dall’addio del canadese che può portare soldi freschi nelle casse del club, che parallelamente lavora anche per l’affare Lookman con l’Atalanta.

Calciomercato: i soldi di Buchanan decisivi per portare all’Inter Lookman?

La prima offerta presentata all’Atalanta è stata rifiutata ma c’è la volontà del club nerazzurro di chiudere, quanto prima, la pratica Lookman visto che con il calciatore c’è già un accordo di massima.

La richiesta della Dea è di 50 milioni di euro. La proposta dei nerazzurri è di 40 ma i 7-8 milioni di euro in arrivo dalla cessione di Buchanan è probabile che la società possa rilanciare per il nigeriano.

Si attende, quindi, la svolta per quanto riguarda la cessione del canadese che è sempre più vicino alla permanenza in Serie A.

Buchanan al Sassuolo: via libera dell’Inter

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, riportate dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, l’Inter sarebbe pronta a cedere al Sassuolo Tajan Buchanan per 7-8 milioni di euro. La novità riguarda l’inserimento di una clausola che prevede il diritto di recompera a favore dei nerazzurri e l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita dell’esterno canadese.

Una mossa sorprendente che, comunque, ha trovato parere positivo da parte del Sassuolo che è pronto a definire l’affare soprattutto dopo la notizia dell’addio di Laurientè che è destinato ormai al Sunderland in Premier League. Arrivano, quindi, segnali incoraggianti su questo affare con il calciatore che avrebbe già accettato anche la destinazione, pronto a rimettersi in discussione in un contesto diverso, agli ordini di Fabio Grosso.