Vlahovic accetta con lo sconto, inizierà ad agosto col nuovo club

Annuncio per quanto riguarda il trasferimento di Dusan Vlahovic che lascerà la Juventus per giocare con una nuova squadra, una mossa decisiva che inguaia il club bianconero.

Più volte sono stati avviati i contatti tra Juventus e Vlahovic per un rinnovo di contratto, ma alla fine non si è mai arrivati all’accordo a causa della volontà del giocatore che ha sempre chiesto ai bianconeri una cifra di circa 12 milioni di euro come il suo contratto attuale.

Una mossa opposta però ora Vlahovic potrebbe farla con un altro club perché ci sono novità in merito a quella che può essere la clamorosa scelta da parte di una società di offrire al giocatore uno stipendio più basso che potrebbe essere accettato.

Non è un segreto che Vlahovic piace tanto al Milan in Italia e con Allegri che avrebbe fatto richiesta esplicita per puntare su di lui. Adesso ci sono degli aggiornamenti che arrivano e riguardano la mossa che può essere la svolta per il futuro del giocatore che in questo momento fa sul serio e non vede l’ora di iniziare una nuova sfida.

Calciomercato Milan: Vlahovic pronto ad accettare lo sconto

E’ periodo di saldi e ora anche uno come Dusan Vlahovic andrà via ad un prezzo davvero incredibile, forse addirittura in regalo. Perché il giocatore tratta con la Juventus per andare via e può partire anche per una cifra simbolica tra 10-15 milioni di euro a meno che non arrivi addirittura la rescissione del contratto che permetterebbe al serbo di firmare a zero con il suo prossimo club.

Diverse le società che possono affondare il colpo, ma Dusan Vlahovic è il vero grande obiettivo del Milan che vuole aspettare il mese di agosto per chiudere come grande occasione di mercato quando la Juve sarà costretta a lasciarlo andare.

In questo momento ci sono conferme che arrivano dal Corriere dello Sport che parla della mossa del Milan per ingaggiare Vlahovic, con il bomber serbo che dovrà recitare una parte decisiva. Perché proprio lo stesso Dusan dovrà accettare il trasferimento per circa la metà dello stipendio che guadagna ad oggi, con il Milan che pensa per lui ad un ingaggio da 6-7 milioni di euro più bonus a salire in base ai suoi gol e alla posizione del club a fine anno.