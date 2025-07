Calciomercato: colpo Sancho, trattativa lampo e Juve beffata

Nel futuro di Jadon Sancho arriva una svolta significativa da questo punto di vista e ci sono delle novità non di poco conto. Un club sta attuando una sorta di trattativa lampo ed andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano.

L’inglese è reduce da alcuni anni dolorosi e deludenti, ben al di sotto delle aspettative di tutti. Soprattutto dei tifosi inglesi, che lo consideravano l’astro nascente del loro movimento calcistico, ma hanno dovuto fare i conti con un rendimento ben al di sotto delle aspettative. Prima al Manchester United, dove si è totalmente inabissato rispetto alle ottime cose con il Borussia Dortmund, ed infine al Chelsea. I Blues avrebbero dovuto riscattarlo dopo il prestito della passata stagione, ma hanno deciso di pagare una penale pur di non renderlo parte del proprio progetto.

Nelle ultime settimane la squadra che ha mosso dei passi concreti nei suoi confronti è sicuramente la Juventus. Che ha raggiunto un accordo di massima con il calciatore ma che sta continuando a trattare per trovare la quadra con il Manchester United. Adesso, però, a sorpresa un nuovo club è pronto a fiondarsi su Jadon Sancho, con l’obiettivo di realizzare una trattativa lampo e di beffare la Juventus. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista e che cosa sapere a riguardo.

Juventus, beffa in arrivo per Sancho? Un club accelera per lui

Tutto questo temporeggiare può mettere la strada seriamente in salita per la Juve. Che corre il rischio che qualcuno possa approfittare della situazione per provare ad anticipare i bianconeri. Ora, da questo punto di vista, arrivano delle importanti conferme che alimentano la paura di perdere questo talento per i tifosi della Juventus. Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, infatti, noto giornalista turco ed esperto di calciomercato, il Nottingham Forrest sta facendo sul serio per Jadon Sancho.

E’ il profilo che Nuno Espirito Santo avrebbe chiesto alla propria dirigenza per sostituire Elanga, appena approdato al Newcastle. E si tratta di un profilo, quello di Jadon Sancho, alternativo a Dan Ndoye, obiettivo prioritario per il Napoli di Antonio Conte ma che ora è finito anche lui nel mirino del Nottingham Forrest. A quanto si legge, il Nottingham vorrebbe accelerare presto per Sancho, dal momento che intende puntare sulla voglia di riscatto del calciatore in patria. E’ noto, infatti, che la sua preferenza sia restare in Premier League, come fatto l’anno scorso quando ha scelto il Chelesa.