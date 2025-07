Colpo super della Juve, ha già detto sì: ritorno choc in Serie A

La Juventus è pronta a riportarlo subito in Italia, un grande colpo è in arrivo: c’è il sì per la firma coi bianconeri

Il calciomercato della Juventus prosegue verso una serie di nuovi acquisti atti a completare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Non solo Jonathan David, indiscutibilmente il nuovo numero 9 titolare della Vecchia Signora: si guarda anche agli altri reparti.

Come la difesa, dove verosimilmente arriverà un nuovo centrale – possibilmente giovane e di talento – che possa affiancare Gleison Bremer al rientro in campo dopo il gravissimo infortunio al ginocchio. Al contempo si pensa anche ad agire sulle corsie laterali di difesa, dove qualcosa effettivamente ancora manca.

La novità più rilevante riguarderà il centrocampo, reparto nel quale un anno fa sono stati aggiunti Douglas Luiz e Teun Koopmeiners: entrambi non hanno reso secondo le aspettative. E così c’è un nome che sta avanzando veloce e potrebbe fare la gioia di mister Tudor.

Accordo con la Juve: capolavoro di Comolli

La Juventus viaggia spedita verso un’estate bollente. Dopo la firma di Jonathan David si attendono rinforzi anche nelle altre sezioni del campo che, a questo punto, parrebbero in arrivo. E così il dg Damien Comolli avrebbe fatto passi da gigante in direzione di un gioiello che la Vecchia Signora segue da tempo.

Secondo quanto riferito da ‘Il Corriere dello Sport’ nelle scorse ore, Morten Hjulmand avrebbe detto sì alla Juventus. L’ex centrocampista del Lecce, approdato allo Sporting due anni fa per 20 milioni di euro, sarebbe molto vicino a vestire la maglia bianconera. Ma andiamo con ordine. Il giocatore ha dato totale priorità al ritorno in Italia, così come la dirigenza bianconera al momento non vede niente di meglio del danese classe ’99 per rinforzare il centrocampo. Il nodo, non semplice da sciogliere, riguarda ad oggi la valutazione del cartellino.

Nel contratto che lega il 26enne danese allo Sporting è presente una clausola rescissoria da 80 milioni di euro: cifra ritenuta eccessiva dai vertici bianconeri. I portoghesi potrebbero partire da 50-60. Hjulmand, invece, ritiene che debba liberarsi per 30-40 milioni visto che la clausola rescissoria in questione fu inserita due anni fa per la presenza di Amorim in panchina. Salutato l’ex tecnico finito a fine 2024 allo United, il giocatore è convinto che si possa trattare al ribasso.

Una speranza che la Juve, forte dell’accordo con Hjulmand, sta provando ad alimentare. Sia la dirigenza che lo stesso Igor Tudor sono più che convinti dell’investimento da fare sull’ex Lecce. Adesso bisognerà trovare la quadra con lo Sporting che, d’altro canto, può contare su un contratto firmato fino al 2028.

Nella stagione passata, la sua seconda in Portogallo, Hjulmand ha collezionato 47 presenze complessive con 3 gol e 2 assist vincenti all’attivo. Prestazioni e numeri che la Juventus conosce bene: in attesa di buone nuove dal Portogallo.