Da Madrid alla Juve per 20 milioni, che colpo

Un affare pazzesco che la Juventus ha in mente di chiudere il prima possibile: super colpo dall’Atletico Madrid

Juventus-Parma, poco più di un mese per preparare al meglio l’esordio stagionale in Serie A. Sono chiare le idee di campo in casa Juventus, con Tudor che accoglierà alla Continassa il gruppo il prossimo 24 luglio per il ritiro estivo, prima di trasferirsi in Germania dal 2 agosto.

Nel frattempo a tenere banco, più di ogni cosa, resta il calciomercato. Dall’attacco che ha visto la firma a zero di Jonathan David e che vedrà prossimamente la partenza di Dusan Vlahovic (non è chiaro se possa davvero rescindere o venire ceduto) passando per la mediana, dove Douglas Luiz è vicino al ritorno in Premier League fino alla difesa, dove potrebbe firmare presto un nuovo centrale.

Allo stesso modo l’occasione più ghiotta e concreta potrebbe essersi già presentata, con l’Atletico Madrid ed in particolar modo Simeone pronti a servire un assist impagabile alla dirigenza torinese. Così Damien Comolli può davvero portarlo a Torino.

Juve, che affare: lo manda Simeone

Per una Juventus che ha urgente necessità di tornare ad acquistare, a investire i soldi derivanti dalle cessioni (e da quelle future, che arriveranno in tempi brevi) c’è un Atletico Madrid che pare orientato invece a cedere i suoi esuberi. Uno di questi potrebbe essere perfetto per Igor Tudor: un’occasione da non lasciarsi scappare.

Diego Simeone sembra ormai aver fatto fuori dai titolari Nahuel Molina, terzino destro che a Madrid nell’ultimo anno ha comunque giocato tanto: 46 apparizioni tra campionato e coppe, 1 gol e 3 assist vincenti. Ma già nel Mondiale per Club il laterale campione del mondo con l’Argentina ha messo piede in campo per appena 14′: una bocciatura in piena regola. La Juventus è da un po’ alla ricerca di un laterale destro di talento e caratura internazionale: il classe ’98 che dal 2020 al 2022 ha vestito la maglia dell’Udinese, secondo ‘Transferfeed.com’ sarebbe il primo obiettivo della Juve in quella posizione del campo.

La società del presidente Cerezo sarebbe ben felice di liberarsene, in primis Simeone che ufficiosamente lo ha già scaricato. E sembra che possano bastare appena 20 milioni per il 27enne argentino, che Tudor accoglierebbe a braccia aperte. Bravo nella fase offensiva e con il vizietto del gol, Molina è anche molto abile quando non in possesso di palla.

Un fattore evidentemente fondamentale per Tudor, maniacale sull’organizzazione difensiva. Staremo a vedere se da qui ai prossimi giorni la suggestione si tramuterà in qualcosa di più ma è chiaro che Molina – che ad oggi guadagna poco sotto il milione di euro – potrebbe davvero diventare uno dei prossimi colpi della Vecchia Signora.