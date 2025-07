È il nuovo portiere della Juventus: ecco il comunicato ufficiale a sorpresa

Il club bianconero ha emesso un comunicato ufficiale per dare evidenza del nuovo acquisto: ha firmato fino a giugno del 2028

Entrato ormai nel settimo anno dalla sua nascita, il progetto della Juve Next Gen ha dato al club bianconero soddisfazioni e ritorni economici anche oltre le più rosee aspettative.

L’esplosione di una gran quantità di talenti, alcuni dei quali cresciuti in prestito in Serie B, altri inseriti direttamente nel gruppo della prima squadra, ha rappresentato e rappresenta un serbatoio davvero importante per la blasonata società torinese.

Da Nicolò Fagioli e Kenan Yildiz, passando per Dean Huijsen, Samuel Mbangula e Samuel Iling-Junior (per non parlare di campioncini in erba come Matìas Soulé ed Nicolò Savona) i talenti costruiti con l’abile lavoro svolto alla Continassa sono una risorsa di cui ormai davvero non si può più fare a meno.

Basti pensare che nella pur discussa campagna acquisti condotta la scorsa estate dall’allora Football Director della Juve Cristiano Giuntoli, il club ha incassato circa 80 milioni dalla vendita di tutti quei giovani prospetti passati per il suo settore giovanile. Certo, non mancano i rimpianti per alcuni calciatori forse ceduti troppo frettolosamente (Koni de Winter e il già citato difensore spagnolo, passato qualche settimana fa al Real Madrid), ma il laboratorio dell’Under 23 continua a rappresentare uno dei capisaldi della programmazione bianconera.

Mangiapoco-Juve, ufficiale la firma fino al 2028

In quest’ottica non va affatto sottovalutato un nuovo acquisto che la rinnovata dirigenza della ‘Vecchia Signora‘ ha messo a segno nei giorni scorsi. Il comunicato ufficiale emesso sui canali del club racconta la storia e il percorso del classe 2004, che ha firmato con la Juve fino al 30 giugno del 2028 nelle vesti di nuovo portiere della squadra Under 23.

“Il reparto portieri della Juventus Next Gen si arricchisce di un nuovo profilo: Stefano Mangiapoco, infatti, approda in bianconero a titolo definitivo e firma un contratto fino al 30 giugno 2028“, esordisce il comunicato apparso sul sito ufficiale della Juve.

“Classe 2004, di Bergamo, Stefano arriva dalla Giana Erminio, squadra nella quale ha giocato nella stagione 2024/2025 difendendo i pali in 38 occasioni – tra tutte le competizioni – incassando 34 reti e mantenendo per tredici volte la porta inviolata. Una stagione che Mangiapoco e la Giana Erminio hanno concluso ai quarti di finale play-off, fermati dalla finalista Ternana“, continua la nota del club bianconero.