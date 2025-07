Inter, intreccio con il Manchester City: novità sul nuovo portiere

Inter scatenata in questa fase di mercato. Nerazzurri a lavoro per completare l’affare Lookman. Intanto, arrivano delle voci relative all’intreccio con il Manchester City per il nuovo portiere.

Sommer non è più giovanissimo ed è per questo motivo che l’Inter sta valutando attentamente la situazione dell’estremo difensore svizzero, che è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima stagione dei nerazzurri.

La società si è già messa a lavoro per trovare l’erede dell’ex Bayern Monaco che, intanto, ha ricevuto delle proposte per lasciare subito l’Inter in questa sessione estiva di calciomercato.

I dirigenti ci hanno pensato per davvero. L’argomento è stato al centro del dibattito durante la manifestazione americana del Mondiale per Club.

I discorsi sono stati approfonditi anche se per il momento non è arrivata alcuna decisione ufficiale da parte della società. Intanto, dal Manchester City può arrivare un grande assist per l’Inter: ecco perché.

Sommer via dall’Inter? C’entra il Manchester City, i motivi

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la scelta del Manchester City di voler cedere Ederson ha stravolto i progetti dell’Inter e dello stesso Sommer.

Il Galatasaray, club interessato all’estremo difensore svizzero, ha deciso – infatti – di puntare con forza sul brasiliano che è pronto a lasciare la Premier League in questa sessione di calciomercato.

Ecco le ultimissime notizie riguardo il valzer di portieri che, dunque, non interesserà l’Inter che è pronta a riconfermare Sommer almeno per un altro anno e rinviare il discorso portiere alla prossima stagione.

Il Galatasaray molla Sommer: i turchi vogliono Ederson

Sorprendentemente il Manchester City è pronto a cedere il portiere Ederson. E’ notizia di qualche giorno fa il sondaggio anche del Napoli per l’estremo difensore brasiliano. Alla fine, però, gli azzurri hanno deciso di non affondare il colpo e di puntare su Milinkovic Savic del Torino.

Adesso, però, c’è un particolare intreccio che riguarda anche l’Inter, che nei giorni scorsi aveva ricevuto una telefonata per Sommer. Infatti, secondo quanto riportato da Sportmediaset, la squadra interessata all’estremo difensore svizzero ha deciso di spostare l’attenzione sul portiere del Manchester City.

I dirigenti, a lavoro per prendere Osimhen dal Napoli, stanno pensando in grande e sono pronti a portare al Galatasaray Ederson. Al club inglese sono stati proposti 3 milioni di euro. Attenzione, però, anche alle sirene provenienti dall’Arabia Saudita, che possono spazzare via la concorrenza di tutte le altre squadre.