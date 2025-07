Kessiè torna in Italia: niente Fiorentina, c’è una sorpresa

Aggiornamenti di calciomercato riguardo la Fiorentina e l’affare Kessiè: c’è una novità su questo colpo che è pronto a sfumare, i viola hanno scelto un altro: ecco le ultime.

Mercato in fermento in questi ultimi giorni con dei grandi ritorni in vista nel campionato di Serie A. Da Immobile a Dzeko passando per Bernardeschi ed anche Insigne, che sta lavorando per tornare a vestire la maglia di un altro club di Serie A.

Nella lista è finito anche Franck Kessié, che ha manifestato ai suoi agenti la volontà di tornare in Europa, più specificamente in Italia.

Nelle scorse settimane si è parlato di una telefonata con Gasperini per andare alla Roma, ma l’affare non è mai entrato nel vivo. Poi, negli ultimi giorni, anche di un possibile arrivo di Kessiè alla Fiorentina, dal suo ex allenatore Pioli.

Adesso, però, è spuntata fuori una sorpresa riguardo proprio il centrocampista: ecco i dettagli.

Perché Kessiè non può andare alla Fiorentina?

Il mercato è imprevedibile e può regalare sempre delle sorpese. Nulla è scontato, quindi, ma alcune notizie, però, rischiano di distogliere la realtà degli eventi e illudere i tifosi riguardo alcune possibilità che sono poco praticabili.

Come quella di Kessiè alla Fiorentina che è solo una suggestione, senza alcun fondamento. Un sogno di mezza estate. Come riportato da Sportmediaset, l’ostacolo principale riguardo lo stipendio del centrocampista della Costa d’Avorio che in Arabia Saudita guadagna circa 14 milioni all’anno.

Un salario da capogiro che nessuno, in Serie A, può garantire all’ex Atalanta e Milan. Ecco perché le parti non sono mai state vicine ad un accordo anche se la trattativa può entrare nel vivo prossimamente, proprio perché senza nessun interesse in Europa Kessiè può aprire al trasferimento in Italia e alla possibilità di abbassarsi lo stipendio per sposare la causa Fiorentina, che non è l’unica a monitorarlo.

Intanto, i viola hanno già individuato altri giocatori da prendere in mezzo al campo: ecco chi sono.

Calciomercato: niente Kessiè, chi arriva a centrocampo

La pista Kessiè alla Fiorentina resta comunque complessa. Infatti, come sottolineato anche dal Corriere dello Sport, i viola stanno valutando altri giocatori per il centrocampo.

Le alternative principali sono: Bernabè, Lovric, Frendrup, Asslani e Sohm. A Pioli il compito di decidere su chi puntare a Pradé quello di lavorare per raggiungere un’intesa con uno di questi giocatori che restano nella lista mercato della Fiorentina, insieme ad altri giocatori.