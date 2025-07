Leao, adesso è ufficiale: annuncio sconvolgente

Un annuncio che ha lasciato di sasso i tifosi del Milan: c’entra Rafael Leao, nessuno se lo aspettava

Il Milan ha ricominciato a correre verso una stagione che, si spera, possa portare soddisfazioni ai tifosi rossoneri. Dopo un anno a dir poco drammatico, adesso la dirigenza di Via Aldo Rossi deve per forza fare sul serio e costruire una rosa forte, completa, competitiva, che soddisfi le esigenze esposte da Massimiliano Allegri.

Il tecnico di Livorno è tornato undici anni dopo il suo turbolento addio, con la consapevolezza di voler subito riportare in alto il Milan, approfittando magari della (pesante) assenza degli impegni europei per la squadra meneghina. A centrocampo le firme di Samuele Ricci a 25 milioni e quella a zero di Luka Modric sembrano aver rimesso, in parte, a posto un reparto che ha perso la sua gemma più preziosa: quel Tijjani Reijnder che a Manchester sponda City sta già facendo innamorare tutti.

E se Theo Hernandez alla fine è andato in Arabia Saudita all’Al-Hilal di Inzaghi non senza polemiche, il vero faro del nuovo Milan è ancora Rafa Leao, che già portò i rossoneri di Pioli ad un meritato Scudetto solo tre anni fa. Oggi il portoghese mantiene lo stesso potenziale di allora, senza però essere riuscito ad esprimerlo al 100% in campo. Demerito di una squadra, quella dell’anno scorso, non sempre accodata alle idee dell’allenatore di turno: Fonseca prima e Conceicao poi.

Adesso Leao è il pupillo di Allegri, con Max che sta facendo di tutto per metterlo a suo agio e rendere nel migliore dei modi. Perché un Leao in forma – e questo è abbastanza oggettivo – è capace di risolvere ogni gara.

Scontro con Leao: è tutto vero

Nelle scorse ore però Rafa si è ritrovato, suo malgrado, a vivere una situazione spiacevole che in realtà ha patito più e più volte negli ultimi due anni. Protagonista Antonio Cassano, ex calciatore e oggi opinionista che ama sparare a zero verso chi come Leao, evidentemente, gli sta poco simpatico.

“È come se giocasse per impressionare le ragazze, non per vincere le partite”, ha tuonato il talento di Bari Vecchia in uno dei suoi ultimissimi e coloriti interventi. A differenza del recente passato dove Leao aveva risposto solo con delle emoticon agli attacchi dell’ex Roma, Milan e Inter, adesso il numero 10 del ‘Diavolo’ ha deciso di uscire allo scoperto con un messaggio chiaro rivolto proprio a ‘FantAntonio’.

“Mi ama così tanto…“, ha risposto Leao commentando ironicamente con delle faccine che piangono, ripostando un post di Frank Khalid OBE, imprenditore londinese che ha 1,2 milioni di followers su ‘X’. Un botta e risposta che ha scritto l’ennesima pagina di una telenovela mai così sterile e ingiustificata.

He loves me so much 😭😭😭 https://t.co/WCbNMM83M9

— Rafael Leão (@RafaeLeao7) July 17, 2025

Starà a Leao sul campo, una volta per tutte, smentire coi numeri Cassano e far felice allo stesso tempo Allegri – pure lui spesso oggetto di forte critica da parte dell’ex attaccante – che quest’anno sembra voler consegnare le chiavi del suo Milan proprio a Rafa.