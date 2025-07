L’ex Inter la spara grossa: mazzata tremenda per Conte

Il bis scudetto non è scontato per il Napoli: brutto colpo per Conte, un ex Inter avverte gli azzurri

Per tantissimi addetti ai lavori e appassionati di calcio, in vista del prossimo campionato ci sono pochi dubbi: il Napoli sembra partire con i favori del pronostico. E non solo, o non tanto, per il suo essere campione in carica, quanto invece per un mercato che sta soddisfacendo quasi totalmente ogni desiderio di Antonio Conte.

Nonostante questo, c’è però chi la vede diversamente. In particolare è un’ex Inter ad aver deciso di andare controcorrente, e il suo annuncio può trasformarsi in un monito per il tecnico salentino.

Vero che fare delle analisi sul campionato a luglio, con il mercato ancora ampiamente in corso, e di fatto con tutta una stagione ancora da costruire, è non solo complicatissimo, ma anche sostanzialmente inutile. Ma per riempire il vuoto delle giornate estive, spesso può capitare di tuffarsi anche in previsioni che potrebbero avverarsi, come no.

A questo gioco, in particolare, ha deciso di iscriversi stavolta un grande ex nerazzurro. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul campionato che verrà. E, per quanto il Napoli stia facendo bene sul mercato, con l’acquisto di De Bruyne, ma anche di tutti gli altri, da Noa Lang a Lucca e Beukema, è ancora più che convinto che sarà l’Inter a partire con i favori del pronostico nella prossima stagione.

Più Inter che Napoli, l’annuncio dell’ex nerazzurro sorprende i tifosi: ecco le sue previsioni sullo scudetto

D’altronde, va anche aggiunto che buona parte degli addetti ai lavori, in questo periodo, hanno puntato con forza sul Napoli non solo per la recente vittoria del tricolore e per un mercato piuttosto vivace, ma anche e soprattutto per i problemi che affliggono le sue più grandi rivali, Juventus e Inter su tutte.

Se i bianconeri sembrano infatti ancora lontani dal poter vincere, i nerazzurri continuano ad avere il potenziale per fare molto bene, ma pesa su di loro l’incognita del cambio di tecnico e una situazione nello spogliatoio che dovrà essere aggiustata col tempo.

Ma di tempo ce n’è abbastanza per poterci lavorare. Questo è almeno il pensiero di Christian Vieri che, ai microfoni della rosea, ha confermato di confidare ancora molto nell’Inter: “Magari mi sbaglio, ma a oggi per lo scudetto dico Inter. Ancora di più se dovesse acquistare Lookman“.

Questo, ovviamente, senza nulla voler togliere al Napoli. Che però, anche questo va tenuto in considerazione, quest’anno dovrà giocare non una sola competizioni, ma quattro, comprese le coppe e la Supercoppa: “Di sicuro il mercato azzurro è ottimo, De Bruyne si commenta da solo. Ma sono curioso di vedere se Conte farà ancora fatica con la Champions“.