L’Inter chiude 2 acquisti con uno scambio: sacrificato anche Esposito

L’Inter tratta nuovi acquisti e ci sono giocatori come Lookman e Leoni che possono approdare in nerazzurro, ora si valuta di chiudere uno scambio.

Ci sono delle novità importanti che riguardano le trattative che sta provando a portare avanti e chiudere l’Inter che può seriamente andare a migliorare la rosa con acquisti di qualità, perché in questo momento la società nerazzurra sta provando a definire dei nuovi affari che possono essere decisivi per dare una svolta alla prossima stagione e al futuro.

Avviato il nuovo progetto con Chivu in panchina e dopo un anno difficile e delicato c’è la volontà di andare a migliorarsi e riscattare la delusione forte che è arrivata in un anno senza titoli. Adesso ci sono possibilità di andare a definire i prossimi affari dopo gli acquisti che ci sono stati già in rosa.

Occhio a quello che può accadere visto che ci sono delle serie possibilità di andare a chiudere dei nuovi affari con la volontà di andare a competere in Italia al meglio. In questo momento ci sono delle possibilità concrete che Lookman e Leoni possano essere i nuovi acquisti dell’Inter.

Calciomercato Inter: in arrivo Lookman e Leoni

In questo momento ci sono aggiornamenti dall’edizione de La Gazzetta dello Sport che parla di quelle che sono le trattative dell’Inter che può fare nuovi acquisti anche nelle prossime ore.

Ci sono delle conferme che arrivano riguardo i prossimi due obiettivi dell’Inter che sono Lookman e Leoni, per andare a migliorare la fase offensiva e difensiva. In questo momento ci sono delle novità che arrivano riguardo proprio la mossa che pensa di fare il club nerazzurro.

In questo momento l’Inter può pensare di prendere Lookman pagando poco oltre i 40 milioni di euro che ha già offerto e che sono stati rifiutati, adesso però è pronto un rilancio. Allo stesso tempo ci sono trattative che potrebbero portare all’Inter Leoni.

Secondo La Gazzetta adesso l’Inter pensa di chiudere l’acquisto di Leoni con uno scambio e sacrificare Sebastiano Esposito che piace assai al Parma, poi ci sarà l’affondo decisivo per Lookman che può arrivare dopo la partenza di qualche altro giocatore (uno può essere Dumfries).