Svolta per Calhanoglu: lo chiama il presidente, l’hanno convinto

Un’altra società, in queste ore, ha avuto dei contatti diretti con Calhanoglu che dopo il Galatasaray è pronto a valutare questa nuova offerta: ecco tutti i dettagli.

Ancora una volta, l’Inter si trova spalle al muro. I nerazzurri, al netto delle smentite di rito, stanno facendo delle riflessioni riguardo Calhanoglu che è pronto a lasciare Milano in questa sessione estiva di calciomercato.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, pare che un altro club sia pronto a fare follie per il centrocampista turco che ha aperto all’ipotesi di un addio dai nerazzurri.

Serve l’offerta giusta per prendere il giocatore. L’offerta che potrà arrivare già nelle prossime settimane.

Settimana rovente per il futuro dell’Inter, impegnata su più fronti in questo calciomercato estivo 2025. I nerazzurri, infatti, sono a lavoro per l’acquisto di Lookman dall’Atalanta e parallelamente pensano anche a qualche uscita.

Nonostante le smentite di Piero Ausilio, che ha chiuso le porte all’addio di Calhanoglu, qualcosa si muove riguardo la cessione del turco che è finito nel mirino di un’altra società dopo il Galatasaray.

Calciomercato Inter: stanno vendendo Calhanoglu

Ancora protagonista di questo calciomercato estivo, prosegue la telenovela legata ad Hakan Calhanoglu che questa volta è pronto a dire addio all’Inter.

I nerazzurri, che nel frattempo sono a lavoro per ufficializzare l’acquisto di Lookman dall’Atalanta, per una spesa complessiva da 50 milioni di euro, possono prendere in considerazione la possibilità di cedere il turco che può garantire una grande plusvalenze.

Dopo le voci sul Galatasaray, un’altra società si è mossa concretamente per ingaggiare Calhanoglu con il contatto diretto fra il centrocampista e il presidente. Ecco tutti i dettagli.

Mourinho porta al Fenerbache Calhanoglu?

Prosegue il duello a distanza fra i due club di Istanbul, che sono protagoniste assolute di questo calciomercato. Il Galatasaray, che ha deciso di investire tutto su Victor Osimhen, ha messo da parte l’acquisto di Calhanoglu che adesso è pronto a valutare l’offerta del Fenerbahce di Mourinho.

Il richiamo del ritorno in patria è troppo forte per il giocatore, ancora una volta, sta riflettendo sulla possibilità di chiudere la sua esperienza all’Inter. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da calciomercato.com, nelle ultime ore c’è stato un sondaggio da parte del presidente Ali Koc che ha contattato direttamente Calhanoglu per convincerlo a firmare e sulla disponibilità di trasferirsi al Fenerbache.

Non resta, dunque, che attendere l’evolversi della situazione con Calhanoglu che può ancora lasciare la Serie A in questa sessione di mercato.