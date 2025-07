Juve, nuovo innesto in mediana: affare low cost dalla Premier

La Juve mette nel mirino un nuovo innesto che arriva a puntellare direttamente la linea mediana dalla Premier League a condizioni economiche davvero vantaggiose. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

I bianconeri si stanno guardando attorno, dal momento che la squadra ha bisogno di tanti innesti ma ha risorse economiche limitate. Per questo motivo bisogna valutare con attenzione dove dirottare le proprie attenzioni ed i propri averi. In tal senso, anche in mezzo al campo qualcosa cambierà. Come è noto, infatti, Douglas Luiz non ha convinto e, per questo motivo, andrà via davanti alla giusta offerta. Soprattutto perché la Juventus ha speso 50 milioni di euro per lui e non vuole dilapidare in maniera totale questo investimento fatto.

Nel momento in cui andrà via, allora arriverà qualche altro innesto di livello in mediana per completare la squadra di Igor Tudor, che qualcosa deve fare in quel reparto. In tal senso, emerge adesso un nuovo profilo che può essere davvero perfetto per Igor Tudor e per la Juve. Arriva direttamente dalla Premier League ed ha dei costi molto contenuti. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo, dal momento che si tratta di un qualcosa davvero di significativo ed importante.

Juve, nuovo innesto dalla Premier in mezzo al campo: le ultime

La Premier League fornisce sempre calciatori di alto livello per la Serie A, soprattutto perché tendenzialmente sono profili abituati a ben altri ritmi. E che nel massimo campionato italiano sanno come fare la differenza. Basti pensare a McTominay nella stagione che ci siamo appena lasciati alle spalle. Adesso, stando a quanto raccontato da Ekrem Konur. ci può essere un nuovo affare di questo tipo. A quanto pare, infatti, la Juve si sta muovendo con interesse sulle tracce di Wilfried Ndidi, roccioso centrocampista centrale di proprietà del Leicester, appena retrocesso dalla Premier League.

Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 15 milioni di euro e può essere un profilo capace di fare la differenza, dal momento che nella sua carriera si è specializzato nel dare protezione alla linea di difesa. Classe 1996, è nel pieno della sua carriera e dopo un lungo percorso al Leicester può decidere di cambiare aria e di fare il tanto agognato salto di qualità. Si attendono sviluppi da questo punto di vista, ma può essere Ndidi il nuovo centrocampista della Juve. Con la retrocessione del Leicester, le condizioni possono essere vantaggiose.