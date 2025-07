La Juve molla Kolo Muani: ha già scelto il nuovo attaccante

Alla ricerca di un nuovo bomber, sembra tramontare la pista che porta al ritorno alla Juventus di Kolo Muani. L’attaccante, corteggiato anche da altre squadre, è tornato a Parigi in attesa di riscontri riguardo la sua prossima destinazione. Intanto, Comolli e Modesto pensano ad un nuovo numero 9: ecco chi.

Con Vlahovic sempre in uscita, e fuori dai piani tecnici del club, la Juventus dopo David è a lavoro per completare un altro colpo nel reparto offensivo.

Si cerca un calciatore che rispecchi alcune caratteristiche specifiche. Ecco perché la lista è assai ristretta a pochi nomi che il club bianconero sta valutando.

Fra questi non c’è Kolo Muani, ormai escluso definitivamente a causa delle alte richieste da parte del Psg che preferirebbe cederlo subito a titolo defintivo. La pista, quindi, è tramontanta con la società a lavoro per prendere un altro attaccante: ecco quale.

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a far uscire fuori la notizia di mercato che riguarda la Juventus che sta monitorando un altro attaccante per la prossima stagione.

Alla ricerca di opportunità, dopo aver bloccato Sancho dal Manchester United, a prezzo di saldo, i bianconeri sono a caccia di un’altra occasione low cost che può arrivare proprio dalla Premier League.

Nuovo attaccante Juventus: chi prendono i bianconeri

Emergono delle nuove indiscrezioni di calciomercato relativa alla scelta della società che sta riflettendo riguardo la possibilità di acquistare un altro giocatore in zona offensiva.

Considerate le difficoltà ad arrivare a Kolo Muani, che interessa ad altri club come quelli inglesi, adesso la dirigenza ha iniziato a sondare un altro tipo di mercato provando a chiudere un altro colpo dopo Sancho.

Ed è proprio dai Red Devils che potrebbe arrivare il nuovo numeri 9 con la dirigenza che studia il modo per portare alla Juventus Hojlund, che è il nome nuovo per l’attacco bianconero.

Hojlund alla Juve? Lo predono con lo sconto

L’attaccante, accostato di recente anche ad altre società come Milan e Roma, vuole andare via dalla Premier League ed ha già fatto sapere ai suoi agenti di gradire l’opzione italiana.

L’affare non è semplice ma le parti proveranno a trovare l’intesa, come successo con Sancho che ormai è promesso sposo della Juventus. L’idea convince anche i tifosi che sui social hanno approvato il suo acquisto. Adesso non resta che attendere l’evolversi del calciomercato per capire cosa succederà.