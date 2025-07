L’Inter lo ha mollato, il Milan se lo prende: all-in sull’attaccante, Tare vuole chiudere subito

Igli Tare è pronto a dire grazie all’Inter: i nerazzurri lasciano andare il bomber, il Milan è pronto a prenderselo

I duelli di mercato sull’asse tutto milanese sono quasi all’ordine del giorno. Le sfide in campo, i derby infuocati, spesso e volentieri si sono trasferiti ben lontano dal rettangolo verde. E stavolta sembra che vi sia la stessa aria, per un grande colpo. Ma andiamo con ordine.

Sia i rossoneri che i nerazzurri hanno una priorità impellente che riguarda, inevitabilmente, l’attacco. Il Milan, per ammissione del suo stesso ds, ha bisogno di un nuovo centravanti che si giochi il posto da titolare con Santiago Gimenez. D’altronde dopo aver speso ben 32 milioni di euro lo scorso gennaio per il messicano, non si può pensare di scaricarlo alla prima occasione. In Viale della Liberazione, allo stesso modo, dopo aver detto addio a Marko Arnautovic e Joaquin Correa a scadenza contrattuale, ci si è subito fiondati su Ange-Yoan Bonny, reduce da una buona stagione con la maglia del Parma.

Un colpo per il presente ma soprattutto, vista la ancora giovane età, per il futuro. I nerazzurri stanno poi valutando anche la partenza di Mehdi Taremi dopo un solo anno di Inter: l’iraniano, 32 anni, ha deluso su ogni fronte e per lui si parla di MLS o Arabia Saudita. Ecco quindi che l’impellenza della firma di una nuova punta accomuna l’intera Milano calcistica.

Tare e Marotta sono al lavoro ma stavolta il dirigente albanese potrebbe addirittura dire grazie al presidente dell’Inter. Perché un obiettivo che pareva quasi fatto per i nerazzurri sembrerebbe improvvisamente essersi allontanato dall’approdo ad Appiano Gentile. E ad approfittarne può essere proprio il Milan.

Niente Inter, bomber da sogno per Allegri

La Premier League ha sempre offerto acquisti di un certo spessore ed in questo caso proprio dal calcio inglese il Milan sembra voler attingere, con buona pace dei cugini nerazzurri, per potenziare l’attacco e far felice Massimiliano Allegri.

L’ultima idea porta il nome di Rasmus Hojlund, attaccante sotto contratto con il Manchester United fino all’estate 2028. Nel luglio 2023 i ‘Red Devils’, dopo un’unica grande stagione con l’Atalanta, pagarono il 22enne danese 85 milioni di euro, la cessione più remunerativa nella storia della ‘Dea’. Da lì in poi, però, il suo percorso all’Old Trafford non è andato come previsto. Nonostante una prima stagione fiacca e la possibilità di rientrare subito in Serie A, il classe 2003 decise di restare in Premier League.

Uno scenario che sta per ripetersi, con l’Inter che lavora da settimane alla pista Hojlund e che adesso potrebbe farsi addirittura da parte. La dirigenza rossonera, d’altro canto, per ora ha chiesto informazioni. Un sondaggio esplorativo per capire la fattibilità dell’affare e soprattutto i costi. Perché se per lo stipendio problemi non dovrebbero essercene (il bomber guadagna 2,9 milioni annui) per il cartellino il discorso è un po’ differente. Staremo a vedere molto presto quale sarà la posizione dei ‘Red Devils’.