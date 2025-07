Marcus Thuram alla Juventus: è tutto vero, l’Inter ne prende due

Tutto vero, Marcus Thuram sarebbe ormai vicino a trasferirsi alla Juventus: l’Inter ne prende due grazie alla sua cessione

Il futuro di Marcus Thuram all’Inter è uno degli argomenti più chiacchierati tra i tifosi nerazzurri che temono di perdere l’attaccante francese in questa sessione di mercato e di vederlo sbarcare a Torino per unirsi alla Juventus.

I bianconeri, non è un segreto, sono a caccia di un altro attaccante da affiancare a Jonathan David considerato che Vlahovic lascerà il club, sebbene non si sappia ancora quando. La trattativa per riportare Kolo Muani a Torino è complessa, anche perché il Paris Saint-Germain non sta rendendo le cose facili e continua a chiedere 30 milioni di euro pur di lasciar partire il giocatore nonostante non rientri nel progetto.

Per questo motivo, la Juventus sta iniziando a valutare alternative all’attaccante francese e tra queste c’è proprio Thuram dell’Inter che a Torino potrebbe giocare con il fratello Khéphren. Nessuna offerta, solo interessamento da parte della Vecchia Signora che però sta crescendo giorno dopo giorno. Il ds dell’Inter Piero Ausilio ha cercato di tranquillizzare i tifosi, dichiarando come Thuram sia incedibile, ma nel calciomercato tutto può accadere fino a fine agosto e le voci su futuro dell’attaccante francese non si placano.

Attraverso il proprio profilo X, anche il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini si è espresso in merito, facendo capire come la cessione di Thuram alla Juventus sia questione di tempo visto che l’Inter ha intenzione di investire tanti soldi per altri due giocatori.

Juventus-Thuram, ecco perché si può: l’annuncio di Paganini agita il mercato

Nonostante il muro alzato dall’Inter, la permanenza di Marcus Thuram in nerazzurro è tutt’altro che scontata. Per Paolo Paganini, infatti, la società nerazzurra sta pensando eccome di cedere il giocatore per finanziare il proprio mercato e regalare a Chivu due rinforzi di qualità come Giovanni Leoni e Ademola Lookman.

Attraverso il suo profilo X, il noto giornalista di Rai Sport ha lanciato una vera e propria bomba di mercato, affermando come Thuram possa davvero finire alla Juventus: “50 milioni per Lookman, 30 per Leoni. Non è che l’Inter vende Marcus Thuram in Premier o forse…alla Juventus e chiude così il cerchio? ” ha ipotizzato, promettendo aggiornamenti sulla questione nei prossimi giorni ed agitando il mercato dei nerazzurri.

Le parole di Ausilio non sono bastate a tranquillizzare la piazza ed oltre alla Juventus, come confermato dallo stesso Paganini, anche dalla Premier c’è un forte interesse per Thuram. Portarlo via dall’Inter, però, non sarà facile anche perché Thuram è valutato tra i 60 ed i 70 milioni di euro dai nerazzurri e solo qualora arrivino offerte davvero indecenti verranno prese in considerazione.