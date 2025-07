Milan-Juve, conferma pazzesca poco fa: un Big cambia maglia

Juventus e Milan, è arrivata una conferma che fa già sognare i tifosi: colpo da applausi, alla fine si farà

Un immobilismo che preoccupa, quello del Milan di Massimiliano Allegri. La dirigenza di Via Aldo Rossi – in questo caso di parla di calciomercato e non di campo – è ferma agli acquisti di Samuele Ricci (25 milioni), Luka Modric (svincolato) e Pietro Terracciano (svincolato).

Un bottino magro, magrissimo se si considerano le due pesantissime cessioni arrivate quasi subito e che hanno lasciato scontenti i tifosi del ‘Diavolo’. Se da un lato il Milan ha dovuto salutare prima Tijjani Reijnders e poi Theo Hernandez, finiti rispettivamente al Manchester City e all’Al-Hilal, dall’altro se la passa decisamente meglio un’altra big del calcio italiano: la Juventus. Il colpo Jonathan David ha un significato importante per l’attacco di Igor Tudor: un attacco che ha perso Kolo Muani – non è escluso che possa ritornare entro fine agosto, dipenderà dal PSG – e che saluterà con ogni probabilità Dusan Vlahovic.

Proprio il capitolo dedicato al reparto avanzato, soprattutto per i rossoneri in questo caso, è dei più delicati. Perché Tare ha detto a chiare lettere: “Stiamo cercando un giocatore che possa essere in competizione con Gimenez”, disse esattamente un mese fa. E la musica non è cambiata. A questo punto, con un altro mese abbondante a disposizione, bisognerà cercare di stringere i tempi e accontentare Allegri. L’intreccio di mercato proprio con la Vecchia Signora può dare speranza per un grande colpo.

Dalla Juve al Milan: rivelazione pazzesca

Occorre un bomber a tutti i costi, a maggior ragione dopo le partenze di Jovic, Camarda e la fine del prestito di Tammy Abraham. Serve un attaccante, il prima possibile, anche perché Gimenez non è ancora rientrato dopo gli impegni con il Messico. Ma chi?

Il punto, in questo momento, è tutto proiettato proprio su Dusan Vlahovic, che ha rotto con la Juventus e attende solo di essere liberato per firmare col Milan. Ma andiamo con ordine. Di nomi ne sono circolati parecchi ultimamente: dal recente sondaggio per Hojlund a Boniface e Mateta. Ma si sa, le grandi occasioni di mercato, in estate, arrivano ad agosto. E quella grande occasione può essere proprio Dusan Vlahovic, nonostante le smentite in via ufficiosa sia di Tare che Furlani.

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it‘, infatti, il bomber serbo avrebbe già parlato sia con il direttore sportivo rossonero che con lo stesso Allegri. Servirà grande pazienza. La questione cartellino pare non essere un problema: accantonata per il momento l’ipotesi rescissione, la Juve lo cederebbe anche per appena 15 milioni di euro. E nonostante le smentite di rito pare che qualcosa in Via Aldo Rossi bolla in pentola: il regalo estivo per Allegri continua a chiamarsi Dusan Vlahovic.