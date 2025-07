Milan, nome nuovo per la fascia: nazionale tedesco è il dopo Theo

Il Milan continua ad inseguire quello che può essere l’erede di Theo Hernandez ed in tal senso emerge un profilo nuovo. Può essere il nazionale tedesco il futuro della fascia mancina di questo club. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Come è noto, per i rossoneri in questo calciomercato ci sono stati diversi ostacoli da superare e da considerare. Da questo punto di vista, c’è da considerare che alcune cessioni erano programmate. In particolar modo quella di Theo Hernandez. Mentre quella di Reijnders si è resa inevitabile nel momento in cui l’affondo del Manchester City è stato così tanto convincente ed importante. Da questo punto di vista, se a centrocampo sono arrivati già Ricci e Modric, in difesa la situazione richiede praticamente degli interventi immediati.

Da questo punto di vista, infatti, è importante sottolineare che sulle due fasce, quindi sia per il terzino destro che per quello di sinistra, c’è praticamente il vuoto. In tal senso, si aggiunge un nuovo profilo che il Milan sta seguendo per sostituire Theo Hernandez ed arriva direttamente dalla Germania. E fa anche parte della Nazionale tedesca. Andiamo a vedere le ultime notizie, dal momento che si tratta di un profilo che può essere perfetto per quelle che sono le esigenze di mister Massimiliano Allegri.

Milan, il tedesco può essere l’erede di Theo: le ultime notizie a riguardo

Se per la destra il nome più caldo è quello di Pubill, sul quale però ci sono delle riserve legate alle sue condizioni fisiche, sulla sinistra pare che si stia puntando con decisione su Estupinan del Brighton. Che ha, nel frattempo, anche già scelto il suo erede, vale a dire De Cuyper. In tal senso, però, secondo MilanNews, c’è anche un altro profilo da tenere in considerazione. A quanto pare, infatti, il Milan ha messo nel mirino anche Maximilian Mittlestadt, laterale mancino di proprietà dello Stoccarda e che fa parte della Nazionale tedesca.

Lo Stoccarda valuta il laterale tedesco una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro e non è da escludere un investimento del Milan per lui, soprattutto tenendo conto che serve anche un altro terzino sinistro dal momento che Bartesaghi andrà in prestito verosimilmente. Si attendono sviluppi, da questo punto di vista, ma in ogni caso Tare, come è normale che sia, si sta muovendo su più piste per regalare ad Allegri tutto ciò di cui ha bisogno.