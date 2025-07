Occasione dall’Arabia: la Juve è pronta a chiudere

E’ una delle priorità della Juventus che, questa volta, è pronta a pescare dall’Arabia Saudita il prossimo acquisto. L’Al Nassr, club di Cristiano Ronaldo, ha deciso di mettere alla porta il calciatore che è pronto a tornare in Europa.

Una vera e propria occasione di mercato per i bianconeri che sono pronti a fare un tentativo per l’arrivo dello spagnolo, in uscita dall’Arabia. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni riportate dal giornalista Fabrizio Romano, sembra vicino l’addio del calciatore che ha intenzione di ritornare a giocare in Europa: ecco dove.

La Juventus resta a guardare e studia il modo migliore per rinforzare il proprio reparto difensivo. Con l’addio di Renato Veiga serve un altro centrale, visto che al momento non c’è intenzione di puntare sui rientri di Tiago Djalò e Rugani.

Entrambi i calciatori saranno valutati nel prossimo ritiro da Tudor ma, intanto, la società è a caccia di un altro profilo da prendere in difesa. Magari un giocatore di spessore e d’esperienza, come quello dell’Al Nassr che è pronto a lasciare l’Arabia Saudita subito.

Calciomercato Juventus: novità per i bianconeri

Il mercato della Juve è attualmente fermo, con il club che in questo momento sta pensando a chiudere le cessioni di Weah e Mbangula, rispettivamente destinati a Marsiglia e Werder Brema.

Dopo questi due addii, Comolli e Modesto chiuderanno per l’arrivo di Sancho che ormai è già promesso sposo della Vecchia Signora. Successivamente, il club lavorerà anche su altri fronti a partire dalla difesa, dove c’è bisogno di qualche ritocco.

Dall’Arabia Saudita arriva l’assist per i bianconeri visto che come già annunciato, Aymeric Laporte è pronto a lasciare l’Al Nassr. Il difensore spagnolo, con un passato al Manchester City, rappresenta una ghiotta occasione per tante società, tra cui anche la Juventus che può farci un pensierino.

Laporte Juventus: nuovi aggiornamenti

Non c’è solo la Juventus su Laporte. Infatti, secondo le ultime notizie di mercato, pare che la volontà dello spagnolo sia quella di tornare in patria. Infatti, c’è l’Athletic Club che ha fatto passi in avanti per prendere il calciatore.

E’ già stata presentata una proposta all’Al -Nassr per Aymeric Laporte, con l’intenzione di definire il ritorno del difensore al San Mamés. Adesso non resta che attendere l’evolversi della situazione ma sembra ormai chiusa questa operazione di mercato con la Juventus che, quindi, dovrà guardare ad altri obiettivi per la difesa.